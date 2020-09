Berliner Wirtschaft bietet Pandemie die Stirn

Ein Auszubildender an einer virtuellen Schweißmaschine. Viele Ausbildungsplätze sind in der Stadt noch unbesetzt.

Arbeitslosenzahl sinkt leicht gegenüber dem Vormonat. Verbände fordern nun mehr Engagement bei Qualifizierungen und in der Ausbildung.

Berlin. Die Berliner Wirtschaft sieht erste Anzeichen für eine Verbesserung der Lage auf dem Beschäftigtenmarkt in der deutschen Hauptstadt. „Erstmals seit dem tiefen Einbruch im Frühjahr sehen wir leichte Anzeichen einer Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit geht leicht zurück, die Unternehmen werden wieder zuversichtlicher, einige schaffen bereits wieder neue Arbeitsplätze“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, am Dienstag mit Blick auf die neue Arbeitslosenstatistik. Für eine Entwarnung sei es aber noch viel zu früh.