Coronavirus: Berliner Wirtschaft fordert - Gas geben für die Konjunktur

Wirtschaft und Politik in Berlin wollen im Kampf gegen die weitreichenden Folgen der Corona-Krise noch stärker an einem Strang ziehen.

Berlin. Die Erholung der Konjunktur muss aus Sicht der Berliner Wirtschaft oberste Priorität haben. „Der erste Gang ist bereits eingelegt, jetzt müssen wir kräftig aufs Gaspedal drücken“, forderte Frank Büchner, Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), nach dem Arbeitsmarktgipfel beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Politik und Unternehmen sollten alles tun, damit die Wirtschaft auf Wachstumskurs zurückkehre. Dazu müsse Berlin so viel Geld wie möglich aus dem Konjunkturprogramm des Bundes mobilisieren.

„Damit die Mittel schnell fließen, brauchen wir eine zentrale Task Force im Roten Rathaus mit Vertretern aller Senatsverwaltungen“, so Büchner. „Sie muss die Anträge fristgerecht auf den Weg bringen und für klare Zuständigkeiten sorgen. Wir arbeiten da gerne mit.“ Außerdem müsse der Senat eigene Investitionen möglichst vorziehen. „Koalition und Verwaltung können jetzt zeigen, dass Verfahren und Entscheidungen über Aufträge schneller als bislang möglich sind. Für die Wirtschaft und ihre Beschäftigten geht es um viel.“

Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin, Beatrice Kramm, sagte, es sei ein gutes Zeichen, dass eine konzertierte Nachvermittlungsaktion für die Besetzung der mehr als 6.000 unbesetzten Ausbildungsplätze vereinbart wurde. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, erreichen wir, dass alle Jugendlichen ein Ausbildungsangebot erhalten und jeder Ausbildungsbetrieb die angebotenen Plätze besetzen kann“, erklärte Kramm. Mit Blick auf die Arbeitsmarktpolitik sagte Kramm, Qualifizierungen seien der richtige Kurs. Die Politik müsse ihren Fokus auf Innovation und Investition richten. Nur so könnten die Standortstärken in Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region überführt werden.

