Dax startet mit Minus

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch zum Handelsstart moderat nachgeben.

Der deutsche Leitindex verlor im frühen Handel 0,30 Prozent auf 12.843,33 Punkte. Der MDax sank um 0,23 Prozent auf 27.250,14 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, fiel um 0,32 Prozent auf 3279,25 Zähler.

Das Robert Koch-Institut registrierte am Dienstag in Deutschland die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Fälle. Darüber hinaus könnten Aktien exportabhängiger Unternehmen belastet werden, da sich der starke Euro zunehmend der nächsten runden Marke von 1,20 Dollar nähert.

© dpa-infocom, dpa:200819-99-222285/2