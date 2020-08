Wenn Wissenschaft zum Wirtschaftsfaktor wird

Berlin. Start-ups, die aus den Berliner Hochschulen heraus gegründet wurden, beschäftigten im vergangenen Jahr rund 62.600 Mitarbeiter und setzten etwa 8,4 Milliarden Euro um. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Gründungsgeschehens im Umfeld von zehn Hochschulen der Metropolregion Berlin, die am Montag vorgestellt wurde. Demnach haben Hochschulausgründungen eine immense wirtschaftliche Bedeutung für die Region Berlin-Brandenburg.

Bezogen auf den Umsatz hätten die ausgegründeten Unternehmen 2019 mehr als das Vierfache der Landesfinanzierung für die Berliner Hochschulen erwirtschaftet: Im vergangenen Jahr lag der Hochschul-Etat im Berliner Haushalt bei rund 1,9 Milliarden Euro. Diese Ergebnisse würden die Wirtschaftskraft der Wissenschaft für die Region belegen, hieß es in einer Mitteilung.

Müller: Jeder in Wissenschaft investierte Euro gut für ganz Berlin

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte laut einer Mitteilung den wirtschaftlichen Wert der Hochschularbeit. „Jeder in Wissenschaft und Forschung investierte Euro ist gut für ganz Berlin. Unsere Hochschulen haben sich zu richtigen Ideenschmieden entwickelt, mit kreativen Köpfen aus der ganzen Welt. Sie erzeugen ein Innovationsumfeld, das zahlreiche Start-ups hervorbringt und auch auf etablierte Unternehmen eine regelrechte Sogwirkung entfaltet. Das ist wichtig für neue Arbeitsplätze und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in unserer Stadt“, erklärte Müller.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, Hochschulen würden eine bedeutende Rolle in der Start-up-Hauptstadt Berlin einnehmen. „In den vergangenen 15 Jahren engagierten sie sich mit Unterstützung des Landes Berlin und des Bundes verstärkt für das Thema Gründungsförderung. Die Erfolge dieser Arbeit lassen sich mit den Zahlen der Gründungsumfrage 2020 belegen: Die Gründungsförderung an Hochschulen bringt innovative und nachhaltige Effekte für die Metropolregion Berlin“, so die Senatorin.

Ausgegründete Start-ups beschäftigten durchschnittlich 17 Mitarbeiter

Bei der Online-Erhebung seien insgesamt 5120 Unternehmen und Selbstständige erreicht worden. 750 Unternehmen hätten sich an der Umfrage beteiligt. Im Jahr 2019 beschäftigten Unternehmen, die aus Hochschulen heraus gegründet wurden, der Befragung zufolge durchschnittlich 17 Mitarbeiter und erwirtschafteten einen Umsatz von 2,37 Millionen Euro. 71 Prozent der an der Studie beteiligten Gründungen haben bereits die Gewinnzone erreicht. 80 Prozent der befragten Unternehmen gründeten in Berlin-Brandenburg. Ein Blick auf die Branchen zeigt: In 61 Prozent der erfassten Gründungen stehen wissensintensive Beratung, kreative sowie Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Fokus.

Laut Studie legten die Ausgründungen darüber hinaus einen Fokus auf Internationalisierung: Bei rund einem Viertel der Gründungen sind bereits zum Zeitpunkt der Gründung internationale Teammitglieder beteiligt. Jedes dritte Unternehmen erzielt seinen Umsatz hauptsächlich auf internationalen Märkten. Die unternehmerisch tätigen Absolventen legen zudem Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. 92 Prozent der Unternehmen gaben an, dass ökonomische Aspekte für die Unternehmensführung wesentlich sind. Soziale Aspekten wurden von 79 Prozent der Befragten als relevant eingestuft. Ökologische Aspekte haben mit 67 Prozent weniger Relevanz für die Unternehmensführung, auch wenn diese mehrheitlich als wichtig eingestuft wurden. Insgesamt sei soziale und ökologische Nachhaltigkeit bei der Unternehmensführung bei Gründern, die innerhalb der vergangenen drei Jahre ihre Firma aufgebaut hatten, am stärksten ausgeprägt, so die Studie.

41 Prozent der Gründungen erhielten Fördermittel

15 Prozent der Unternehmen würden ihr Geld mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz (KI) verdienen. Anwendungsfelder lägen etwa im Prozessmanagement, der Health Intelligence sowie im Bereich Mobilität.

Fast die Hälfte der befragten Firmen gab an, im Gründungsprozess wertvolle Unterstützung durch die Hochschulen erhalten zu haben. 41 Prozent erklärten, für ihre Unternehmensgründung Fördermittel erhalten zu haben. Nahezu ein Viertel der Ausgründungen griff in der Startphase aber auch auf Beteiligungskapital zurück. Im Durchschnitt hätten die Unternehmen Beteiligungskapital in Höhe von 250.000 Euro bis zwei Millionen Euro aufgenommen. Das Geld stammt in erster Linie von Business Angeln, sonstigen privaten Investoren sowie unabhängigen Venture Capital Gesellschaften, hieß es.

Die Umfrage zu den Gründungsaktivitäten an den Hochschulen in der Region fand bereits zum dritten Mal statt. Teilgenommen hatten unter anderem Ausgründungen der Technischen Universität Berlin, der Humboldt-Universität, der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch sowie der Universität Potsdam. Die Erhebung fand vor Ausbruch der Corona-Pandemie statt und bezieht sich auf die Unternehmenszahlen aus dem Jahr 2019.