Betriebe hoffen auf späteren Ausbildungsstart

Innungschef Andreas Koch-Martin mit FDP-Politikerin Maren Jasper-Winter am Freitag in der Ausbildungswerkstatt.

Berlin. In den vergangenen Jahren konnte Innungschef Andreas Koch-Martin stets vergleichsweise entspannt auf die Zahl der bereits abgeschlossenen Ausbildungsverträge blicken. 360 Plätze stehen neuen Lehrlingen bei den Berliner Betrieben aus dem Bereich Sanitär, Heizung und Klima (SHK) zur Verfügung. Zwei Wochen vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr, das turnusmäßig am 1. September beginnt, sei immer noch der eine oder andere Platz zu vergeben gewesen, so Koch-Martin. „So groß wie in diesem Jahr ist die Lücke aber noch nie gewesen“, sagte der Geschäftsführer der SHK-Innung am Freitag.