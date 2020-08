Curevac geht an Börse - Was das für den Konzern bedeutet

So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff

Das Tübinger Biotechnik-Unternehmen Curecac geht am Freitag an die US-Börse. Das steckt hinter dem Börsengang des Impfstoffentwicklers.

Berlin. Noch nie bewegte sich so viel Geld für die Entwicklung eines einzelnen Impfstoffs: Regierungen und Privatinvestoren schanzen den Forschern Milliardensummen zu, damit sie möglichst schnell einen wirksamen Schutz vor Covid-19 entwickeln können. Die Tübinger Biotechnik-Firma Curevac hat sich nun an der New Yorker Börse frisches Kapital verschafft, um seinen Impfstoffkandidaten zur Marktreife bringen zu können.