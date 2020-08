Bier: Für welche Biersorten die höchste Steuer anfällt

Gemeinsam mit Freunden ein Bier trinken - das geht jetzt wieder trotz Corona. Die Bundesländer haben aber unterschiedliche Regeln, was in Biergärten und Restaurants erlaubt ist.

Berlin. Traditionell wird am ersten Freitag im August der Internationale Tag des Bieres gefeiert. Heute ist es also so weit, und einige Brauhäuser und Biergärten bieten spezielle Aktionen an. Doch bei vielen herrscht Katerstimmung.