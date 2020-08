Der Dienstleistungskonzern Dussmann will gemeinsam mit dem Energieversorger Mainova eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos errichten.

Neues Geschäftsfeld Dussmann beteiligt sich an Joint-Venture für E-Ladelösungen

Berlin. Der US-E-Auto-Pionier Tesla elektrifiziert die Hauptstadtregion, baut im brandenburgischen Grünheide ein neues Werk und in Berlin entsprechende Ladeinfrastruktur auf. Auch deutschlandweit ist zuletzt das Interesse an Elektromobilität gestiegen: Neuesten Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge gingen allein im Juli 19.993 Anträge auf Zuschüsse für den Kauf von E-Autos ein. Davor waren es zwischen Januar und Juni lediglich 50.000 gewesen. Den Trend will jetzt auch der Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann für sich nutzen.