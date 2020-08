Die aufgehende Sonne färbt den Himmel hinter dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Wegen Corona buchen viele Berliner verstärkt eigene Attraktionen in der Stadt, ergab eine Auswertung des Berliner Start-ups Getyourguide.

Wegen Corona fahren viele Hauptstadt-Bewohner nicht in den Urlaub. Beliebt sind deshalb Ausflüge in Berlin und der Umgebung.

Statt Urlaub Berliner buchen mehr Erlebnisse in der eigenen Stadt

Berlin. Die Corona-Krise hat die Reisepläne vieler Berliner durchkreuzt. Einer Umfrage der Berliner Sparkasse zufolge, verzichteten 53 Prozent der Hauptstadt-Bewohner in diesem Sommer wegen der Pandemie auf einen Urlaub. Was die Berliner stattdessen unternehmen, hat das Reiseerlebnis-Portal und Berliner Start-up Getyourguide für die Berliner Morgenpost exklusiv ausgewertet. Analysiert wurden mehrere Tausende Buchungen von Menschen mit Wohnsitz in Berlin im Zeitraum 01. Juni bis 22 Juli.