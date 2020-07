Statistik So entwickelten sich die Verbraucherpreise in Berlin

Berlin. Verbraucher in Berlin und Brandenburg mussten im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas mehr Geld für Alkohol und Zigaretten ausgeben. Dafür war das Volltanken des eigenen Autos günstiger als noch vor einem Jahr. Insgesamt blieben die Verbraucherpreise in der Hauptstadtregion allerdings stabil, teilte das Amt für Statistik am Freitag mit.

Im Jahresvergleich sanken die Preise in Brandenburg insgesamt um 0,1 Prozent, in Berlin hingegen mussten die Verbraucher unverändert viel Geld beim Einkaufen oder auch für Dienstleistungen auf den Tisch legen. Zuletzt wurde eine solche nahezu stabile (Berlin) oder rückläufige (Brandenburg) Preisentwicklung binnen Jahresfrist im April 2016 ermittelt, so die Statistiker. Noch im Juni hatte die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Berlin bei 0,9 und in Brandenburg bei 1,0 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat Juni gingen die Preise in Berlin um 0,6 Prozent und in Brandenburg um 0,8 Prozent zurück.

Vor allem Mineralölprodukte wirken sich auf Preisentwicklung aus

Maßgeblich für die insgesamt günstige Preisentwicklung im Juli sei demnach vor allem die gesetzliche Senkung der Mehrwertsteuer gewesen. Als Reaktion auf die Corona-Krise und sinkender Kauflust der Deutschen hatte die Bundesregierung im Rahmen ihres Konjunkturpakets den Mehrwertsteuersatz bis Jahresende von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte Steuersatz ging von 7 Prozent auf 5 Prozent zurück. „In welchem Umfang diese an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurde, ist jedoch nicht nachweisbar, da die Preisentwicklung insgesamt von vielen anderen Effekten bestimmt wird“, hieß es in einer Mittelung des Amts für Statistik. Das liege auch daran, dass etwa ein Drittel der durch die Statistiker monatlich beobachteten Güter von der Mehrwertsteuer befreit sei. Dazu zählen zum Beispiel die Mieten, die fast ein Viertel aller privaten Konsumausgaben umfassen würden und sich in beiden Ländern erhöhten, so das Amt weiter.

Ausschlaggebend für die stabile Preisentwicklung im Juli sei vor allem erneut der Preisrückgang für Mineralölprodukte gewesen. Berliner mussten im Jahresvergleich 16,3 Prozent weniger für Heizöl und Kraftstoffe ausgeben, in Brandenburg lag der Preisrückgang sogar bei 18,1 Prozent. Bemerkenswert: Ohne den Rückgang bei den Mineralölprodukten hätten sich die Verbraucherpreise in der Hauptstadtregion gegenüber dem Vormonat Juni trotz Mehrwertsteuersenkung sogar erhöht: in Berlin um 0,8 Prozent und in Brandenburg um 0,7 Prozent.

Auch Fleisch und Eier in Berlin teurer

Nahrungsmittel blieben insgesamt nach wie vor teurer als im Vorjahr. Der Preisanstieg ließ aber nach, zudem seien sowohl Preiserhöhungen als auch Preisrückgänge festgestellt worden. So kosteten Fleisch und Fleischwaren in Berlin 5,8 Prozent und in Brandenburg 5,9 Prozent mehr. Obst war in Berlin um 6,8 Prozent und in Brandenburg um 7,0 Prozent teurer. In Berlin legten auch die Eierpreise um 5,1 Prozent zu, während in Brandenburg für Fisch 4,4 Prozent mehr bezahlt werden musste. Gemüse hingegen wurde in Berlin um 4,2 Prozent und in Brandenburg um 2,4 Prozent günstiger.

Für alkoholische Getränke und Tabakwaren mussten Berliner und Brandenburger wieder tiefer in die Tasche greifen: Im Jahresvergleich zogen die Preise in dieser Warengruppe in beiden Bundesländern um 3,1 Prozent an.

Hotelpreise sanken in Berlin

Überdurchschnittlich erhöhten sich verglichen mit dem Vorjahr auch die Preise für Übernachtungen in Gasthöfen, Pensionen, Jugendherbergen und für einen Campingplatz sowie für die Nutzung einer Ferienwohnung. Während in Brandenburg auch die Hotelpreise stiegen, konnte in Berlin in dem Bereich deutlich gespart werden. Eine Erklärung dafür ist die insgesamt niedrige Auslastung der Hotelbetten in Berlin. Als Folge der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus befinden sich noch immer deutlich weniger Touristen in der Stadt als in den Sommermonaten der Vorjahre. Die Auslastung liege bei viele Hotels nur zwischen 10 und 20 Prozent. Wegen der schlechten Buchungslage hatte in Berlin vor zwei Wochen auch das erste Fünf-Sterne-Hotel Insolvenz anmelden müssen: Die Betreibergesellschaft des Sofitel Hotels am Kurfürstendamm ist zahlungsunfähig und soll nun saniert werden.

Wegen des abgeflachten Konsumklimas hatten auch viele Händler mit Rabattaktionen um Kunden gebuhlt. Die Statistiker stellten nach eigenen Angeben Nachlässe bei Bekleidung und Schuhen sowie für Möbel, Leuchten und andere Haushaltsgegenstände fest. Preiserhöhungen bei Pauschalreisen und Beherbergungsdienstleistungen bremsten hingegen einen noch stärkeren Preisrückgang deutlich ab, hieß es.