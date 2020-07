Corona trifft Arbeitsmarkt in Berlin hart: Die Gründe

Mitarbeiter von Karstadt Sports demonstrieren am Donnerstag in der City West gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze.

215.305 Menschen sind in Berlin ohne Job. Die Zahl der Arbeitslosen wächst in der deutschen Hauptstadt rasanter als in Brandenburg.

Berlin. Vor dem Karstadt-Sports-Kaufhaus an der Joachimsthaler Straße in der City West haben die Mitarbeiter am Donnerstagvormittag bereits ihre Arbeitsplätze zu Grabe getragen. „Wir kämpfen um unsere Lebensgrundlage“, war auf einigen Plakaten zu lesen. Karstadt-Kaufhof Mutterkonzern Signa plant in Berlin einen Kahlschlag: Nicht nur das Sports-Haus soll schließen, auch fünf weitere Warenhaus-Standorte in der Stadt stehen auf einer roten Liste. Verhandlungen über eine mögliche Zukunft der Häuser laufen derzeit noch.