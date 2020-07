Coronavirus in Berlin: Senat will mehr lokal produzierte Masken

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag im Werk der Maschinenbaufirma Jonas & Redmann in Moabit.

Berlin. In der größten Not frisst der Teufel Fliegen, lautet ein deutsches Sprichwort. So ähnlich erging es auch Bund und Ländern, die versuchten, in den ersten Wochen der Coronavirus-Pandemie Schutzausrüstungen wie Masken oder Kittel zu beschaffen. Nicht nur horrende Preise seien verlangt worden, auch die Qualität habe mitunter den Ansprüchen nicht genügt. Darüber hinaus sei zum Teil auch mit gefälschten Zertifizierungen gearbeitet worden, so ein Insider. Dennoch gelang es dem Land Berlin, bislang unter anderem rund 40 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken und neun Millionen sogenannter FFP2-Masken zu beschaffen. Vor allem Personal in Kliniken, Altenheimen und anderen medizinischen Einrichtungen wurde damit ausgestattet.