Mehrere Berliner Autohändler haben sich in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister gewandt. Betriebe wie das Autohaus Koch und seinen Geschäftsführer Thomas Greitzke bringen die langen Wartezeiten bei den Zulassungsstellen in Bedrängnis.

Berlin. Mit dem neuen Auto in den Sommerurlaub fahren – für den einen oder anderen Berliner sollte das in diesem Jahr ein Höhepunkt werden. Doch der Traum von der ersten Fahrt im neuen Auto sei inzwischen für viele geplatzt, sagte Thomas Greitzke, Vertriebsvorstand der Autohaus Koch AG, am Dienstag. So wie Greitzke müssen viele Autohändler in Berlin ihre Kunden derzeit enttäuschen. Grund sind lange Wartezeiten bei den Kfz-Zulassungsstellen.