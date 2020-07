Uber habe in Deutschland viel dazu gelernt in den letzten Jahren, sagt der Deutschland-Chef des Unternehmens Christoph Weigler.

Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler über das Geschäft des Fahrten-Vermittlers in Berlin, Rechtsstreite und Auflagen der Politik.

Interview Uber-Chef: „Heute halten wir uns an alle Gesetze“

Berlin. Der US-amerikanische Fahrten-Vermittler Uber hat in Deutschland einen schweren Stand: In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Teile des Geschäfts von Gerichten untersagt. Auch Taxi-Verbände wehren sich mitunter lautstark gegen das Unternehmen. Deutschland-Chef Christoph Weigler spricht im Interview mit der Berliner Morgenpost über den rechtlichen Rahmen für Uber, das Geschäft in Berlin und die Bedeutung der Elektromobilität für den Dienst.