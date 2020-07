Der Fahrten-Vermittler Uber will in Berlin und im Umland weiter wachsen.

Berlin. Der umstrittene US-amerikanische Fahrdienst-Vermittler Uber will sein Geschäft in Berlin in den nächsten Jahren weiter ausbauen und Wachstum auf die Außenbezirke und das Umland konzentrieren. „Die Idee ist schon, das weiterzuentwickeln und auch auf andere Gemeinden auszudehnen“, sagte Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler mit Blick auf ein Pilotprojekt, das von dem Unternehmen seit Juni in Falkensee (Landkreis Havelland) durchgeführt wird.