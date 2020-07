Haben Trade Republic in fünf Jahren groß gemacht: Christian Hecker (in der Mitte) mit seinen Co-Gründern Marco Cancellieri (links) und Thomas Pischke.

Berlin. Das alte Postscheckamt am Halleschen Ufer ist ein Relikt der alten Banken-Welt. Jahrzehntelang erledigten Berliner in dem markanten Kreuzberger Gebäude Geldtransaktionen oder hoben an den Schaltern Bargeld ab. Mittlerweile aber sitzen auf einer Etage die mehr als 100 Mitarbeiter des Berliner Start-ups Trade Republic und programmieren an der Zukunft des Finanzwesens.