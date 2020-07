Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut.

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bringt eine Kindergrundsicherung ins Gespräch.

Berlin. Das Problem besteht seit vielen Jahren, doch in Corona-Zeiten tritt es noch deutlicher zutage: Die Kinderarmut in Deutschland. Während manche Kinder auf ihrem eigenen Laptop am Home-Schooling teilnehmen oder im Garten spielen können, leben andere eingepfercht in kleinen Wohnungen mit ihren Familien und sind vom Unterricht mangels Technik oft ausgeschlossen.