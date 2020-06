Online-Casinos in der Krise: Die Tricks bei der TV-Werbung

Online-Casinos sind oft in Deutschland illegal. In der Corona-Krise werden sie aber stark beworben. Die Drogenbeauftragte ist entsetzt.

Glücksspiel Online-Casinos in der Krise: Werben für das verbotene Glück

Berlin. Drei Yetis entdecken einen Inka-Schatz, ein Flugsaurier fliegt durch eine vergessene Welt und Scooter-Frontsänger H.P. Baxxter singt in Anspielung an seine Erfolgs-Single: „Are you ready? Hyper, Hyper, Hyperino!“ Andreas Wardemann kann über diese Werbeclips von Online-Casinos, die Namen wie Wunderino, Hyperino oder DrückGlück tragen, nicht lachen.