UVB fordert mehr Freiheiten für die Wirtschaft

Berlin. Angesichts von noch gut 500 aktiven Corona-Fällen in Berlin und 90 in Brandenburg haben die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) größere Freiheiten für die Wirtschaft gefordert. Es gebe kaum noch Gründe für die Beschränkungen des Wirtschaftslebens. Der Staat müsse konkret nachweisen, wo Ansteckungsgefahren bestehen, um die Auflagen zu rechtfertigen, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. „Für die Wirtschaft ist es schwierig, wenn das wichtigste Dokument die neueste Corona-Verordnung ist. Ich glaube, das geht nicht mehr lange gut“, betonte Amsinck.

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft müssten jetzt vom Corona-Modus in den Restart-Modus umschalten. Die Hilfsaktionen und Konjunkturpakete von Bund und Ländern bezeichnete Amsinck als „gut“ und „richtig“. „Aber kein Geld der Welt kann auf Dauer reale wirtschaftliche Tätigkeit ersetzen. Das muss jetzt für alle im Fokus stehen“, sagte er. Der UVB legte am Donnerstag ein dreistufiges Konzept vor, das kurz- und mittelfristig für mehr Investitionen und Vertrauen in den Standort sorgen soll.

UVB: Belastungen für die Wirtschaft reduzieren

Nach Vorstellungen des Verbands sollte in einem ersten Schritt so viel Normalität wie möglich im Geschäftsleben zugelassen werden. Dabei sollen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln weiter eingehalten werden. Amsinck nannte als Beispiel den Einzelhandel, wo gefahrlos mehr Kunden als bislang in Geschäfte gelassen werden könnten. In Berlin gilt derzeit noch immer die Limitierung, nur einen Kunden auf 20 Quadratmeter Ladenfläche zuzulassen. Zudem gelte es jetzt, zusätzliche Belastungen für die Wirtschaft zu reduzieren. Wenig Verständnis äußerte Amsinck für das neue Vergabegesetz, das die Berliner Regierungskoalition mitten in der Corona-Krise verabschiedet hatte. Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an den Mittelstand werde durch die so geltenden komplizierten Regelungen und einen höheren Vergabe-Mindestlohn belastet, beklagte der UVB-Chef.

In der zweiten Stufes des UVB-Konzepts sollen deshalb Verwaltungs- und Planungsverfahren beschleunigt werden. Nicht nur in den Behörden, sondern auch in den Schulen müssen man zudem endlich mit der Digitalisierung vorankommen. Die Pandemie habe in dem Bereiche klare Defizite aufgezeigt, sagte Amsinck. Als weitere Lehre aus der Krise sollte die Politik künftige Ausgaben klar priorisieren und einen Schwerpunkt auf Investitionen in die Infrastruktur legen, so der UVB. Angesichts zahlreicher Hilfen und Konjunkturspritzen habe sich in Berlin aber die Haushaltslage verändert. „Es lässt sich nicht mehr alles finanzieren wie zu Zeiten des Booms“, sagte Amsinck. Er forderte, eine klare Perspektive für die Tilgung der Corona-Schulden.

Umbau von Lieferketten als Chance für die Hauptstadt-Region

Als dritten Punkt seines Sofortprogramms rät der Spitzenverband, offensiv die Chancen zu nutzen, die sich aus den Strukturveränderungen nach Corona ergeben. Sollten Lieferketten umgebaut würden, um bei Krisen widerstandsfähiger zu werden, könne die Region davon profitieren. „Es geht darum, zusätzliche Produktion hier bei uns anzusiedeln. Für die Gesundheitswirtschaft mit ihrem Ökosystem aus Wissenschaft, Forschung, Kliniken und etablierten Pharma- und Medizinunternehmen ist das eine Riesen-Chance“, so Amsinck.

Auch das vom Bund am Mittwochabend beschlossene 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturprogramm sei für die Hauptstadt-Region eine Chance. Laut UVB-Geschäftsführer Sven Weickert könnten Wirtschaft und Wissenschaftler in Berlin und Brandenburg von der beschlossenen Forschungsförderung profitieren. Viel Hoffnung setzt Weickert auch in die neue Wasserstoff-Strategie: Brandenburg könne in dem Bereich zu einem Vorreiter werden. UVB-Hauptgeschäftsführer Amsinck sagte, das Konjunkturpaket werde der Region helfen: „Der Schuss muss jetzt aber sitzen.“