Berliner BMW-Werk: Motorrad-Produktion mit Abstandhalten

Produktion mit Abstandhalten: Montageleiter Christoph Mühlberg und Meister Christian Pohl am Band im BMW-Motorradwerk in Spandau.

Berlin. Das wohl kleinste Hilfsmittel im Kampf gegen das Coronavirus ist grau und sieht ein wenig so aus wie ein überdimensionierter Flaschenöffner. Im BMW-Motorradwerk in Spandau ist das Teil aus dem 3D-Drucker an zahlreiche Türen angebracht. Mitarbeiter müssen dank der Vorrichtung Türen nicht mehr mit der Hand öffnen, können sich stattdessen durch Unterhaken des Ellenbogens Zugang verschaffen. Innerhalb des Werks steht das Bauteil auch dafür, dass es Standortleitung und Mitarbeitern gelungen ist, die Produktion in einem der größten Industriebetriebe Berlins coronatauglich aufzustellen.