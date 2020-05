Hartz IV: Caritas-Präsident Neher fordert deutliche Anhebung

Im Internet kursieren viele Theorien in Bezug auf das Coronavirus. Im Faktencheck können Sie ihr Wissen testen.

Caritas-Präsident Peter Neher sieht in der Corona-Krise eine Verschärfung der sozialen Ungleichheit. Er will grundlegende Veränderungen.

Berlin. Der Deutsche Caritasverband ist nicht nur der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Deutschland, er ist mit knapp 660.000 Mitarbeitern auch der größte privatrechtliche Arbeitgeber. Viele von ihnen sind in der Pflege und in der Sozialberatung tätig und wurden durch die Corona-Krise vor besondere Herausforderungen gestellt.