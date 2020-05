Berlin. Gastronomen und Hoteliers in der deutschen Hauptstadt dürfen Gästen bald wieder die Tür öffnen: Ab 15. Mai sollen Restaurantbesuche, zehn Tage später dann auch touristische Übernachtungen in Hotels wieder möglich sein. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin, Christian Andresen, spricht im Interview über den Neustart.

Wie bewerten Sie die neuen Lockerungen?

Christian Andresen: Ich bin froh, dass es jetzt weitergeht. Mein Eindruck ist, dass der Senat mit viel Augenmaß die Lockerungen umgesetzt hat. Auch auf unsere Anregungen hin. Richtig finde ich, dass die Auflagen nicht mit Limitierungen wie einer Gästebegrenzung pro Fläche innerhalb von Gaststätten oder Belegungsobergrenzen in Hotels einhergehen, sondern ausschließlich mit Abstands- und Hygieneregeln. Also genau das, was wir ohnehin alle in den vergangenen Wochen gelernt haben.

Hätten Sie sich für Berlin schnellere Öffnungen gewünscht?

Die Gastronomen werden in der kommenden Woche gut damit zu tun haben, die Vorgaben umzusetzen: Waren müssen bestellt, Mitarbeiter zurück aus der Kurzarbeit geholt und Hygienerichtlinien umgesetzt werden. Ich finde, ein Augenblick der Vorbereitung tut uns gut, sodass wir dann auch in einer vernünftigen Art und Weise mit den Öffnungen starten können.

Mehr zum Thema: Das sind die Corona-Lockerungen in Berlin

Rechnet es sich für einen Wirt, die Anzahl der Tische in seinem Laden auszudünnen, um dann unter Einhalten der 1,50 Meter Abstand wieder zu öffnen?

Das kann ich pauschal nicht sagen, weil dafür die Betriebsgröße jedes einzelnen Gastronomen eine Rolle spielt. Aber wir können auch nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre, und fordern, dass alles so sein soll, wie es einmal war. Wir haben immer noch eine Situation, in der wir aufpassen müssen, nicht einen Rückfall zu erleiden.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Ist ein Gastronom in der Lage zu kontrollieren, ob sich tatsächlich nur zwei Haushalte an einem Tisch aufhalten?

Grundsätzlich ist jetzt klar, dass ein Restaurantbesuch nur noch mit einer vorherigen Reservierung stattfinden kann. Das Verhalten also, das wir gewohnt waren, in ein Restaurant zu gehen und sich an irgendeinen Tisch zu setzen, das geht ab jetzt nicht mehr. Der Wirt muss ja genau wissen, wer da wann an welchem seiner Tische saß. Ich kann deswegen jedem Gastronom nur raten, sich ein digitales Buchungssystem zuzulegen. So lassen sich die benötigten Daten schon bei der Reservierung abfragen.

Kellner und Köche sollen Masken tragen. Ist das praktisch umsetzbar?

Wir haben mit unseren Mitarbeitern darüber gesprochen. Es war abzusehen, dass so etwas auf uns zukommt. Ich sehe auch keine andere Lösung. Wir werden damit leben müssen, bis es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt.

Lesen Sie auch: Warum wir so gern in Restaurants gehen

Welche Verantwortung tragen die Gäste an einer erfolgreichen Umsetzung?

Ich sehe da eine große Verantwortung. Klar sollte sein, dass niemand, der erkältet oder krank ist, in ein Restaurant geht. Und bitte: Versuchen Sie nicht, die geltenden Beschränkungen zu unterlaufen. Die Regelung lautet, dass Menschen aus zwei Haushalten unter Wahrung des Abstands an einem Tisch sitzen dürfen. Das heißt, bringen Sie bitte niemanden mit, der nicht in den zuvor angegebenen Haushalten lebt.

Können die Gastronomen unter diesen Umständen wieder ein guter Gastgeber sein?

Wir können wieder gute Gastgeber sein. Die Frage ist natürlich, inwieweit es uns möglich ist, kostendeckend zu arbeiten. Uns allen ist ja bewusst, dass wir noch für eine längere Zeit ohne Gäste aus Asien, den USA und wohl auch aus Frankreich oder Spanien auskommen werden müssen. Das, was wir also zuvor an Gästeaufkommen, an Geschäft, hatten, wird erstmal nicht mehr da sein. Die gute Struktur, die wir über 20 Jahre lang aufgebaut hatten, ist ja nur ausgenutzt worden, weil Berlin so eine attraktive Stadt gewesen ist mit guter Nachfrage aus dem Ausland und publikumsstarken Messen und Kongressen. Wir müssen uns jetzt anschauen, wie die Berliner auf das Angebot reagieren.

Auch interessant: Forscher skeptisch über Corona-Lockerungen

Rechnen Sie mit Nachholeffekten, weil Essengehen so lange nicht möglich gewesen ist?

Ich gehe davon aus, dass wir alle wieder unsere neuen Freiheiten genießen werden. Für mich persönlich war auch der erste Friseurbesuch ein Erlebnis. Früher hat man da gar nicht so drüber nachgedacht. Ähnlich wird das auch bei Restaurantbesuchen sein. Viele werden jetzt erst die Bedeutung von Restaurants zu schätzen lernen, also die Bedienung, das Wünsche erfüllen und das Bekochtwerden. Auch diese Tätigkeiten verdienen fraglos deutlich mehr Wertschätzung.

Die möglicherweise hohe Nachfrage, die begrenzten Plätze: Gehen Sie beim Essengehen von steigenden Preisen aus?

Das kann ich nicht ausschließen. Am Ende wird jeder Unternehmer schauen müssen, dass er wirtschaftlich arbeitet. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass das Angebot attraktiv bleibt. Zwischen diesen beiden Leitplanken werden wir uns bewegen müssen.

Ab dem 25. Mai soll auch das touristische Leben wieder Fahrt aufnehmen. Mit vielen Gästen rechnen Sie über Pfingsten?

Das kommt darauf an, wie gut es den Stadtmarketing-Fachleuten von „Visit Berlin“ gelingt, für die Stadt zu werben. Meines Erachtens benötigen wir eine gemeinsame Kampagne mit Brandenburg. Zusammen sind wir ein unglaublich attraktiver Raum mit viel Grün, viel Wasser, aber auch einem kulturellen Angebot, das langsam wieder hochfährt. Wenn das gut vermarktet wird, haben wir eine gute Chance, den einen oder anderen der 40 Millionen Bundesbürger, die ansonsten in das Ausland verreisen, für die Hauptstadtregion zu begeistern.

Kneipen und Schankwirtschaften dürfen nicht öffnen. Kann man bei einem Glas Bier den Mindestabstand nicht auch einhalten?

Wenn es bei einem Bier bleiben würde, könnte man das sicherlich. Wir haben empfohlen, diesen Betrieben zumindest Außengastronomie zu ermöglichen. Dann könnten Bars und Kneipen zunächst in diesem Umfang ihr Geschäft machen.

Soforthilfen gibt es für viele größere Gastronomen noch immer nicht. Brauchen die Betriebe angesichts der baldigen Öffnungen überhaupt noch weiter Hilfe?

Aus einem vollen Stopp heraus kann man leider nicht schnell einfach wieder auf Normalbetrieb schalten. Deswegen halte ich finanzielle Unterstützung weiter für absolut nötig. Wir sind noch immer in einer Situation, in der ein gewisses Gefühl der Angst und Unsicherheit herrscht, und deswegen verhält sich der Mensch auch anders, als wenn er völlig unbekümmert wäre.

Welche Hilfen benötigen Hotels?

Vorsichtige Schätzungen besagen ja, dass die Hotellerie bis Jahresende maximal 30 Prozent ihrer Kapazitäten auslasten kann. Es wird sogar damit gerechnet, dass es bis 2022 dauert, bis wieder 80 Prozent des Vor-Corona-Geschäfts da sind. Das kann sich kein Betrieb auf Dauer leisten und hat auch Auswirkungen auf die Gastronomie, den Handel, Sehenswürdigkeiten und viele andere Gewerbetreibende in der Stadt, die Teil dieser Wertschöpfungskette sind. Hilfen könnten unterschiedlicher Form sein. Der Dehoga hat zum Beispiel Zuschüsse zu Mietzahlungen vorgeschlagen, auch einen festen Betrag pro Mitarbeiter halten wir für denkbar. Dabei benötigen wir aber das Verständnis der Politik, dass es nicht nur darum geht, dem Unternehmer zu helfen, sondern dass es vor allem darum geht, einen Pakt zur Sicherung der Arbeitsplätze zu schaffen.

Weitere Lockerungen wird es nur geben, wenn die Infektionszahlen nicht wieder ansteigen. Viele haben Angst, dass die neuen Freiheiten zu weit gehen.

Wenn wir die Auflagen umsetzen und verantwortungsvoll damit umgehen, teile ich diese Befürchtungen nicht.

Wie schlimm würde ein neuerlicher Lockdown die Branche treffen?

Ich glaube nicht, dass wir das überstehen würden. Dann wäre die Unsicherheit noch größer als sie heute schon ist. Das würde dann in hohem Maße Arbeitsplätze kosten.