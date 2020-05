Corona-Krise: Obst und Gemüse mehr gefragt und teurer

Berlin. Restaurants sind geschlossen, Kantinen und Mensen dicht. Die Corona-Krise wirbelt nicht nur den Alltag vieler Bürger durcheinander, sondern auch ihr Essverhalten. Viele kochen nicht nur selbst, sondern bringen auch mehr frische Lebensmittel auf den Tisch.

So wurden im März 11,3 Prozent mehr Obst und Gemüse verkauft als im Mittel der vergangenen fünf Jahre. Nachteil: Frische Lebensmittel waren im April fast zehn Prozent (9,8 Prozent) teurer als im Vorjahr. Dies ergaben Analysen der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI). Insgesamt haben sich die Preise aller Lebensmittel laut Statistischem Bundesamt im April nach vorläufigen Zahlen aber nur um 4,8 Prozent erhöht.

Gemüse kostet 26,3 Prozent mehr, Obst 14,2 Prozent

Die Zuwächse fallen unterschiedlich aus: Im April mussten die Bürger vor allem für Gemüse 26,3 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr, berichtet AMI-Marktanalyst Thomas Els. Spitzenpreise wurden in der Monatsmitte für Blumenkohl (plus 63 %), Paprika (56 %), Brokkoli (69 %), Zucchini (92 %) und Kohlrabi (62 %) erzielt. Nachdem diese hohen Preise viele abschreckten, sind sie seither wieder rückläufig, berichtet Els.

Spargel aus Deutschland kostet laut AMI-Analyse (17. Woche) derzeit ein Drittel mehr als im Vorjahr – im Schnitt 9,67 Euro das Kilo. Möhren haben sich um vier Prozent verteuert. Zwiebel und Weißkohl werden dagegen um je 18 Prozent günstiger angeboten, Kartoffeln sind zwölf Prozent billiger.

Lesen Sie auch diesen Kommentar: Corona-Blues ist gefährlich für unser Land

Auch Obst kostet im Schnitt 14,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Große Preistreiber sind Äpfel und Birnen, für die man etwa ein Fünftel mehr bezahlen muss. Erdbeeren und Himbeeren, die in den vergangenen Wochen aus dem Ausland kamen, kosteten dagegen auch in diesem Jahr nicht mehr als im Vorjahr. Zitronen und Orangen sind wiederum etwa 30 Prozent teurer.

Neues Maßnahmenpaket gegen Corona-Pandemie: mehr Tests und Meldepflichten Neues Maßnahmenpaket gegen Corona-Pandemie- mehr Tests und Meldepflichten

Die Gründe für die Preisentwicklung sind unterschiedlich. Manchmal ist es eine Mischung aus geringeren Ernten, weltweiter Nachfrage oder fehlenden Arbeitskräften. „Die Entwicklung ist dynamisch“, sagt Els. Bei den Äpfeln spielten beispielsweise die geringen Ernten des Vorjahres eine Rolle: „Auch bei Tafelbirnen sind die Lager im Inland und in den Nachbarstaaten zunehmend geräumt.“ Zudem werde aus Übersee weniger importiert als im Vorjahr. Obst und Gemüse kommen vor allem aus Italien, Spanien und Frankreich, aber auch aus den Niederlanden. Auch dort sind Erntehelfer knapp. Die günstigen Kartoffelpreise basieren wiederum auf den üppigen Ernten des Vorjahres.

Experten sehen keine Lieferengpässe

Auch Fleisch- und Wurstliebhaber haben das Nachsehen: Frisches Schweinefleisch kostet aktuell 17,2 Prozent, Wurst 12,5 Prozent, Geflügel 7,9 Prozent und Rindfleisch 3,9 Prozent mehr. Und dies, obwohl die Erzeuger selbst eher geringere Preise erzielen. Die Schweinefleischpreise sinken aufgrund der rückläufigen Nachfrage aus China. Schweinemäster erhalten nur noch 1,75 Euro pro Kilo, nach zwei Euro vor einigen Monaten. Jäger bleiben auf ihrem Wild sitzen, das sie bislang vor allem an Restaurants verkauft haben, berichtet der Deutsche Jagdverband. So erzielen sie teilweise nur 50 Cent pro Kilo Wildschwein und einen Euro für Rehe und Rotwild, das früher in der Regel drei Euro je Kilo abwarf.

Auch interessant:

Für Käse und Butter muss ebenso tiefer ins Portemonnaie gegriffen werden. Grund dafür sind neu abgeschlossene Verträge zwischen Molkereien und Lebensmittelhandel, berichtet Els. So kostet ein halbes Pfund Deutsche Markenbutter beim Discounter nun 1,45 Euro – und damit zehn Cent mehr als zuvor, aber zugleich immer noch vier Cent weniger als im Vorjahr. Bei Milch bleiben die Preise stabil – nur Käse kostet 3,1 Prozent mehr. Die Zehnerpackung Eier hat sich seit Januar um zehn Cent verteuert.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s! Baumwoll-Maske richtig reinigen- So geht’s!

Generell sieht der AMI-Marktexperte bisher keine akuten Lieferengpässe durch die Folgen der Corona-Pandemie wie etwa Verkehrsbeschränkungen: „Die Regale sind gut bestückt.“ Supermärkte und Discounter hätten sich bislang nicht durch große Preissteigerungen an den Käufern bereichert. Selbst bei den zeitweise durch Hamsterkäufe stark begehrten Waren wie Mehl, Zucker, Eier oder Milch nicht, berichtet Els: „Preisanpassungen infolge dieser erhöhten Nachfrage sind bislang ausgeblieben.“

27 Prozent weniger Reis und Nudeln verkauft

Auch die Hamsterkäufe sind rückläufig, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Hatte sich der Absatz von Toilettenpapier, Seife, Nudeln, Mehl, Zucker, Reis, Desinfektionsmitteln, passierten Tomaten, Hefe sowie Gemüse- und Obstkonserven im März noch teilweise mehr als verdoppelt, so wurde in der dritten Aprilwoche 65 Prozent weniger Toilettenpapier verkauft als im Durchschnitt der Monate August 2019 bis Januar 2020.

Zudem wurden je 27 Prozent weniger Reis und Nudeln verkauft, sowie 18 Prozent weniger passierte Tomaten. Die Nachfrage nach Seife (plus zehn Prozent) und Desinfektionsmittel (plus 71 Prozent) bleibt überdurchschnittlich hoch. Die rückläufigen Verkäufe könnten jedoch konträre Ursachen haben, so das Statistische Bundesamt: So könnten die Waren entweder gefehlt haben oder es gibt eine Sättigung des Bedarfs.