Hohe Unwetterschäden in Bayern, NRW und Rheinland-Pfalz

Sturmtief „Eberhard“ deckte im März 2019 in Deutschland zahlreiche Dächer ab und sorgte für hohe Schäden.

Die Naturgewalten haben 2019 wieder Schäden in Milliardenhöhe in Deutschland angerichtet. Diese Regionen waren besonders betroffen.

Berlin. Sturm, Hagel und Starkregen haben in 2019 in Deutschland deutlich weniger Schäden angerichtet als im Vorjahr. Die Versicherungen erstatteten nach Schäden an Häusern und Hausrat sowie bei Gewerbe- und Industriebetrieben insgesamt rund 2,1 Millionen Euro.