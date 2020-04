Corona-Soforthilfe-Betrug: Investitionsbank Berlin meldet 71 Fälle

Berlin. Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat am Mittwoch mit Blick auf die Corona-Hilfspakete ein positives Zwischenfazit gezogen. „Uns war klar, dass bei dieser Form der Mittelvergabe eine verschwindend geringe Zahl von Menschen versuchen würde, unser System auszunutzen“, sagte der IBB-Vorstandschef Jürgen Allerkamp vor Journalisten in Berlin. In 71 Fällen ermittele derzeit das Landeskriminalamt mithilfe der Berliner Förderbank und den Hausbanken, so Allerkamp. Das sei ein Anteil von 0,03 Prozent an den gesamten Anträgen.

Insgesamt verzeichnete die IBB für die Corona-Soforthilfen in Form von Zuschüssen 200.000 Anträge. „Wenn es dabei bleibt, wäre das nur ein geringer Streuverlust. Obwohl uns natürlich jeder Cent ärgert“, erklärte er.

Allerkamp nannte am Mittwoch auch erstmals eine genauere Aufschlüsselung der Gewerbetreibenden und Unternehmen, die die Zuschüsse von Land und Bund erhalten hatten. Insgesamt seien bislang Zuschüsse in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an Berliner Gewerbetreibende und Unternehmen geflossen. Der größte Teil, rund 1,1 Milliarden, entfielen dabei auf rund 140.000 Kleinst-Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten. 49.000 Solo-Selbstständige erhielten gut 338 Millionen Euro, 11.000 Firmen mit sechs bis zehn Mitarbeitern bekamen 165 Millionen Euro Zuschüsse überwiesen.

40.000 Antragsteller sind von Komplett-Schließung betroffen

Knapp 40.000 der 200.000 Antragsteller seien wegen der Corona-Pandemie von einer Komplett-Schließung ihres Unternehmens oder Gewerbes betroffen gewesen. 50.000 Antragsteller nannten eine Teil-Schließung als Grund für die beantragte Soforthilfe. 110.000 Hilfsempfänger gaben an, wegen Corona erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen.

Berlin hatte Ende März ein Zuschuss-Programm für Kleinst-Unternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler aufgelegt. Doch weil die Landesmittel nach wenigen Tagen erschöpft waren, stellte die IBB daraufhin auf ein einheitliches Bundesprogramm um. Antragsteller erhalten seitdem nur noch 9000 Euro aus Bundesmitteln. Die zuvor zusätzlich gewährten 5000 Euro aus Landesmitteln gibt es nicht mehr.

Allerkamp sagte, er bedauere, dass Anträge danach nur noch zu anderen Bedingungen gestellt werden konnten, allerdings habe man zuvor bereits eine großen Teil der Berliner Wirtschaft erreicht. Die Berliner Hilfen konnten auch verwendet werden, um sich als Solo-Selbstständiger ein eigenes Gehalt zu zahlen, die Bundeshilfen hingegen sind ausschließlich für Miet-, Pacht- oder Leasingzahlungen bestimmt. Wie die Morgenpost berichtete, geht die IBB davon aus, Korrekturen bei den Anträgen zu erwarten. Antragsteller könnten Geld straffrei zurückzahlen. Bis Mittwochvormittag hatte die Bank bereits 17 Millionen Zuschüsse von 2500 Antragstellern zurückerhalten.

Kredite für Modernisierung von Wohnungen weniger stark nachgefragt

Mit Blick auf das eigentliche Förderbankgeschäft die IBB fiel dem Vorstandsvorsitzenden ein Ausblick auf das Jahr 2020 schwer. Man habe nach dem Beschleunigungsstreifen wegen Corona gewissermaßen eine Vollbremsung hingelegt. Wegen den Corona-Hilfen hat die IBB die Bearbeitung von Förderanträgen bei ihren konventionellen Programmen aber vorübergehend bis Anfang Mai ausgesetzt.

Im ersten Quartal dieses Jahres hatte es bei der Wirtschaftsförderung noch Förderzusagen in Höhe von 55,3 Millionen Euro gegeben. In der Immobilienförderung läuft das Geschäft zu Jahresbeginn traditionell schleppend an. In den ersten Monaten 2020 fiel der Rückgang, so die IBB, aber noch deutlicher aus.

Noch im vergangenen Jahr hatte die landeseigene Förderbank ihre Finanzierungszusagen für Immobilien so stark steigern können wie nie. Rund 1,46 Milliarden Euro entsprachen einem Zuwachs von gut einem Drittel. Eine etwas geringere Kreditsumme wurde unter anderem für Modernisierung und Instandhaltung bewilligt - eine Folge der hohen Nachfrage nach Mietwohnungen, wie Allerkamp erklärte. „Für Vermieter ist es nicht mehr ganz so attraktiv, in Modernisierung zu investieren, wenn die Miete auch ohne neue Fenster eingenommen werden kann“, so der IBB-Vorstandschef.

IBB erwartet Zurückhaltung von Investoren in Sachen Neubau

Mit Blick auf neue Wohnungen rechnet Allerkamp mit einer stärkeren Zurückhaltung von Bauherren. Der jahrelange Ansturm auf Wohnungen und Häuser in Berlin erhalte einen Dämpfer. „Wir sehen im Neugeschäft einen deutlichen Rückgang im Bezug auf Wohnimmobilien“, sagte er. Dies hänge mit der Corona-Krise, aber auch mit der Unsicherheit durch den Berliner Mietendeckel zusammen. Das Land Berlin hatte im vergangenen Jahr eine Mietenregulierung beschlossen, den Neubau aber ausdrücklich ausgenommen.

„Manche Investoren haben die Sorge, dass das, was heute Neubau ist, in fünf Jahren nicht mehr als Neubau gilt“, erklärte Allerkamp. An einen größeren Preisverfall bei Neubauten glaube er allerdings nicht. Bei besonders teuren Wohnungen seien sinkende Preise möglich, im mittleren Segment werde aber nicht viel passieren.

Mit Blick auf die Wirtschaftsförderung sagte Allerkamp, es bleibe zu hoffen, dass die geplanten Investitionsvorhaben von Berliner Unternehmen trotz Corona umgesetzt werden und entsprechend bewilligte Fördermittel auch abfließen. 2019 waren die von der IBB bewilligten Investitionszuschüsse um 37,2 Millionen auf 130,2 Millionen Euro angewachsen. Mithilfe des Geldes konnte 5861 Arbeitsplätze in Berlin gesichert und 3695 Jobs neu geschaffen werden, so die IBB.