Corona-Krise: Zerbricht die Start-Up-Branche in Deutschland?

Was passiert bei einer Rezession? Wir erklären im Video, was wirtschaftlicher Abschwung für den Bürger bedeutet und was jetzt zu tun ist. Und: Was passiert bei einer Rezession mit meinem Geld?

Was ist eine Rezession?

Berlin. Zur Jahrtausendwende hatte Deutschland schon einmal eine blühende Start-Up-Kultur. Das Internet revolutionierte die Wirtschaft, alles, was mit der New Economy zu tun hatte, versprach satte Gewinne und Zukunft. Wagniskapitalgeber förderten junge Unternehmen mit riesigen Geldsummen, der 1997 eingerichtete Technologie-Aktienindex Nemax verzeichnete Fabelhöhen an der Börsen. Dann platzte die sogenannte Dotcom-Blase, es kam zur Finanzkrise im März 2000 – und die deutsche Start-Up-Branche wurde um Jahre zurückgeworfen.