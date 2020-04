Coronavirus: IWF prognostiziert schlimmste Rezession seit 100 Jahren

IWF: Globale Wirtschaft schrumpft in der Corona-Krise um drei Prozent, in Deutschland um sieben Prozent. Hoffnungsschimmer für 2021.

Berlin. Die Weltwirtschaft wird wegen der Coronavirus-Pandemie in die schwerste Rezession seit fast 100 Jahren gerissen. Zu diesem Ergebnis kommt der Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington in seinem halbjährlichen globalen Konjunkturausblick („World Economic Outlook“).