Feindliche Übernahmen: So will die Regierung Unternehmen schützen

Außenwirtschaftsgesetz So will die GroKo Firmen vor feindlichen Übernahmen schützen

Berlin. Mit einem Schutzschild will die Bundesregierung deutsche Unternehmen in der Corona-Krise besser gegen feindliche Übernahmen schützen. Nach einem massiven Kursrutsch an der Börse sind Beteiligungen an deutschen Unternehmen derzeit besonders günstig zu haben.