Coronavirus: Zuschüsse für große Firmen? Berlin wartet auf Bund

Berlin. Ob es auch für größere Unternehmen in Berlin Zuschüsse geben wird, ist nach wie vor unklar. Der Senat will zunächst auf den Bund warten, erfuhr die Berliner Morgenpost. Die Frage, wie man mittelständische Firmen über die bestehenden Programme hinaus in der Corona-Krise unterstützen könnte, war am Montag auch Thema bei der Sitzung des Bundeskabinetts. Dabei beschloss die Regierung unter anderem, für Unternehmen Kredite von bis zu 800.000 Euro pro Firma mit einer hundertprozentigen Staatshaftung abzusichern. Zu den von der Berliner Wirtschaft bereits seit zwei Wochen geforderten Zuschüsse für Firmen mit mehr als zehn Beschäftigten gab es hingegen keinen Beschluss.

Der Senat will das Thema am Dienstag besprechen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte zuvor erklärt, dass es für mittelständische Firmen tatsächlich eine Förderlücke gebe. Man müsse sehen, wie das Budget sei, und ob man auch diesen Unternehmen noch aus eigener Kraft helfen könne. Es gebe mehrere Varianten, so Müller. „Es gibt ja auch noch Töpfe des Bundes.“ Man müsse sehen, ob vielleicht auch Co-Finanzierungen möglich seien, sagte Müller dem „RBB“.

Auch eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) teilte mit, dass der Senat die Not der Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten sehe. „Wir werden hier in Abstimmung mit dem Bund agieren und dafür im Haushalt Vorsorge treffen“, so die Sprecherin . Ob es dabei lediglich um weitere Darlehen oder um Zuschüsse gehe, wollte die Sprecherin zunächst nicht beantworten.

IHK: Berlin soll sich an anderen Bundesländern orientieren

Als Reaktion auf durch die Corona-Krise entgangenen Einnahmen hatte das Land Berlin bislang ein Zuschussprogramm für Freiberufler, Solo-Selbstständige und Kleinst-Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten aufgelegt. Darin wurden bislang 1,3 Milliarden Euro an 150.000 Antragssteller ausgezahlt.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin forderte am Montag erneut, die Lücke bei den Zuschüssen zu schließen. Der Mittelstand sei schließlich ein wesentlicher Garant für Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Berlin, so IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. „Wer morgen noch von der Innovation und Leistungskraft des Mittelstands in der Stadt profitieren möchte, darf ihn heute nicht im Stich lassen“, erklärte Kramm.

Die IHK plädiert dafür, dass sich Berlin an bereits bestehenden Programmen in anderen Bundesländern orientiert. Die Höhe des gezahlten Zuschusses sollte sich demnach an der Größe des antragstellenden Unternehmens orientieren. Der Mittelwert aus in den anderen Bundesländern gezahlten Maximalbeträgen liege laut Kammer bei 30.000 Euro.

Das allein werde einen Unternehmer zwar nicht retten, ihm aber eine wichtige Atempause verschaffen, erklärte eine IHK-Sprecherin. Maßgeblich bei der Antragsstellung sollte die wirtschaftliche Situation des Unternehmens bis Jahresende 2019 sein. So würde sichergestellt, dass Firmen profitieren, die unverschuldet durch Corona in Not geraten sind, aber bis dahin erfolgreich am Markt tätig waren, hieß es.