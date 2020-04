Berlin. Die Gottesdienste und Messen über die Osterfeiertage – sie werden in diesem Jahr nur über den Fernseher oder das Internet verfolgt werden können. Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltende Kontaktsperre lässt den Gang zur Kirchenbank nicht zu.

„Dass wir derzeit nicht in unseren Kirchen zusammenkommen können, um Gottesdienst zu feiern, ist schmerzlich – insbesondere an Ostern. Leben zu retten, geht auch für die Kirchen vor“, sagte Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, unserer Redaktion.

Corona-Krise: Kollekte ist ein wichtiger Teil der Spendenarbeit

Die Verlegung der Ostermessen ins Netz und auf die Bildschirme ist nicht nur für viele Gläubige ein Einschnitt, es versetzt auch Hilfsorganisationen in Sorge. Denn die Osterkollekte ist ein wichtiger Teil der Spendenarbeit – beispielsweise für das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt.

„Kollekten und Spenden sind die Basis der Arbeit von Brot für die Welt. Ohne sie könnten wir armen und schutzlosen Menschen weltweit nicht helfen“, sagte Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die Welt, unserer Redaktion.

Die Pandemie verschärfe die globale Arbeit: „300 Millionen Kinder weltweit bekommen kein Schulessen mehr – oft die einzige Mahlzeit am Tag.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Online-Spenden oder Direktüberweisungen als Alternative

Auch Pirmin Spiegel, Vorstandsvorsitzender des katholischen Hilfswerks Misereor, ist alarmiert: „In vielen Ländern Afrikas arbeiten Menschen als Tagelöhner, Autowäscher oder Bauchladenverkäufer. Sie haben keine Arbeitsrechte und von einer Kranken- oder Arbeitslosenversicherung können sie nur träumen“, sagte Spiegel. Und fügte an: „Die Krise trifft die ohnehin verletzbarsten Menschen hart.“

In katholischen Kirchen werden traditionell am fünften Sonntag der Fastenzeit, in diesem Jahr also am vergangenen Sonntag, Spenden für Misereor gesammelt. In rund 11.500 Gottesdiensten kommen dabei meist rund zehn Millionen Euro zusammen.

Da der Klingelbeutel nicht kreisen konnte, hatte die Deutsche Bischofskonferenz im Vorfeld zu Spenden aufgerufen, beispielsweise per Direktüberweisung oder Online-Spende. Ob das die klassische Kollekte kompensieren kann, ist offen. Die Auswertung bei Misereor läuft noch. Fest steht für Spiegel: „Die Solidarität ist sehr groß.“

Entwicklungsminister Gerd Müller ruft zum Spenden auf

Die brauche es auch, sagt Spiegel. Denn die Not in vielen Ländern sei groß. Das sieht auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CDU) so und appelliert an die Spendenbereitschaft der Deutschen: „Die deutschen Hilfsorganisationen leisten einen unverzichtbaren Beitrag, den Corona-Ausbruch in den Flüchtlingsregionen einzudämmen. Sie sind häufig die einzige Zufluchtsstätte“, sagte Müller unserer Redaktion.

„Die österliche Spendenaktion der kirchlichen Hilfswerke hilft, das Überleben von Millionen Flüchtlingen, besonders von Kindern, im Krisenbogen um Syrien zu sichern.“

Flüchtlingsrat warnt vor „Massensterben“

Wie ernst die Situation ist, zeigt eine Aussage des Generalsekretärs des Norwegischen Flüchtlingsrates, Jan Egeland. Sollte sich das Coronavirus in Syrien und im Jemen ausbreiten, drohe ein „Massensterben“, so Egeland.

Und auch Pirmin Spiegel sorgt sich vor den Folgen der Pandemie im Nahen Osten und in Afrika: „Wie soll man sich die Hände waschen, wenn es kein Wasser gibt? Wie soll man sich untersuchen lassen, wenn es an Gesundheitseinrichtungen fehlt? Wie soll man Abstand halten, wenn man in einer Hütte im Slum wohnt?“ Man müsse Aufklärungsarbeit betreiben.

Deutsche Spenden deutlich weniger als im Vorjahr

Doch auch dafür braucht es finanzielle Mittel. Und die aktuelle Spendenentwicklung dürfte nicht für Zuversicht sorgen. Normalerweise spenden die Deutschen in humanitären Krisenzeiten mehr. Das zeigen die Jahresauswertungen des Deutschen Spendenrates.

Als das Hochwasser 2013 Teile Deutschlands überflutete, wurden 13 Prozent mehr als im Vorjahr gespendet. Zur Flüchtlingskatastrophe 2015 schnellte das Spendenvolumen auf ein Allzeithoch von 5,5 Milliarden Euro – knapp zwölf Prozent mehr als 2014.

Doch diese Krise sei anders, sagt Spendenrat-Geschäftsführer Max Mälzer. Zur Gesundheitskrise komme die Wirtschaftskrise. „In der Krise halten die Menschen ihr Geld zusammen“, so Mälzer. Die Folge: Im Januar brach das Spendenvolumen auf 361 Millionen Euro ein – ein Minus um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Diakonie zeigt sich solidarisch

Umso mehr sind die Hilfswerke also auf Solidarität angewiesen. Und die zeigt sich etwa bei der Diakonie. Ein Teil der Osterkollekte bleibt für gewöhnlich in den Gemeinden und kommt damit der Arbeit des evangelischen Wohlfahrtsverbandes zugute. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hofft, dass sein Verband auch in diesem Jahr unterstützt wird.

Dennoch ruft er dazu auf, Geld an Brot für die Welt zu spenden. „Die Corona-Krise verstärkt bestehende Spaltungen zwischen Arm und Reich, bei uns und in der Welt. Ein besonderes Zeichen wäre darum eine direkte Spende für Brot für die Welt“, sagte Lilie unserer Redaktion.

Mehr zum Coronavirus: