Preise für Diesel und Benzin in Berlin im Sinkflug

In der deutschen Hauptstadt befinden sich die Preise für einen Liter Benzin oder Diesel im Sinkflug: Mussten Berliner für einen Liter E10-Super-Benzin Mitte März noch 1,30 Euro bezahlen, waren es zu Beginn dieser Woche nach Angaben des Internetportals clever-tanken.de nur noch 1,19 Euro. Das sind mehr als 30 Cent weniger als noch Mitte des vergangenen Jahres. Damals wurden an Berliner Zapfsäulen für einen Liter E10-Super-Benzin sogar 1,53 Euro fällig.

Grund für den Preisverfall ist auch das Coronavirus. Der Verbrauch von Öl ist durch den mit der Pandemie verbundenen Shutdown vieler Länder weltweit deutlich zurückgegangen. Dieser Nachfragerückgang sorgt für einen großen Überschuss an Öl. Damit steigt auch die Gefahr, dass die Lagerkapazitäten für den Rohstoff bald an ihre Grenzen stoßen. Dieser Mechanismus drückt zusätzlich auf die Preise.

Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent sackte dabei auf den tiefsten Stand seit November 2002 ab. Damals hatten die Ölpreise infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 unter Druck gestanden. Auf der Angebotsseite herrscht aktuell zudem ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, der die Ölpreise zusätzlich belastet.

ADAC Berlin hält weitere Preissenkung für möglich

Seit Jahresbeginn hat Rohöl damit rund 60 Prozent an Wert verloren. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Berlin-Brandenburg hält vor diesem Hintergrund weiter sinkenden Spritpreise für möglich. „Auch wenn die Rohölnotierungen die Kraftstoffpreise wegen der Energiesteuer und anderer Komponenten nicht allein beeinflussen, ist die Vergünstigung am Rohölmarkt noch nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern angekommen. Dies geschieht erst dann, wenn der Wettbewerbsdruck auf dem Kraftstoffmarkt dies erzwingt“, sagte der Vorstand für Technik im ADAC Berlin-Brandenburg, Karsten Schulze, der Berliner Morgenpost.

Der Automobilclub empfiehlt Verbrauchern nach wie vor, Preise vor dem Tanken zu vergleichen. „Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Anbietern“, so Schulze weiter.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hatte in der vergangenen Woche die Mineralölwirtschaft scharf kritisiert, da sie die im Zuge der Corona-Krise gesunkenen Rohölpreise nicht in vollem Umfang an Autofahrer weitergebe. So würden gerade die Berufstätigen „abkassiert“, die auch in dieser Krisensituation weiterhin zur Arbeit fahren und „die Sicherheit und Versorgung von uns allen aufrechterhalten“, monierte der AvD gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Der Deutsche Mineralölwirtschaftsverband (MWV) verwies auf Nachfrage auf Personalausfall durch Quarantäne und zusätzliche Kosten „aufgrund eines sinkenden Verkehrsaufkommens bei gleichzeitig erhöhten Sicherheitsanforderungen an das Personal“.

Gegenüber der Morgenpost verwies der Tankstellen-Interessenverband (tiv), der bundesweit für mehr als 2000 Tankstellen spricht, zudem darauf, dass Kosten für Produktion und Transport der Treibstoffe nicht gesunken seien. Der Anteil des Rohstoffs Rohöl an der Preiskalkulation sei vergleichsweise gering, sagte tiv-Sprecher Herbert Rabl. „Die Preise für die Produktion des Treibstoffs und die Logistik bleiben gleich – egal wie hoch der Rohölpreis ist“, erklärte er.

Tankstellen-Verband rechnet mit Insolvenzen

Angesichts der Corona-Krise gerate die Tankstellenwirtschaft zudem mehr und mehr in Schieflage, sagte Rabl. Die Lage sei prekär. „Ich rechne mit Tankstellen-Schließungen und Insolvenzen in den nächsten Wochen“, so der Verbandsvertreter. Tankstellen seien zwar nach wie vor noch geöffnet. Mitglieder seines Verbands hätten zum Teil aber Umsatzeinbrüche bis zu 80 Prozent gemeldet.

Der Berliner Tankstellen-Pächter Mehmet Öztürk etwa hat seine Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit geschickt. Seit Beginn der Corona-Krise sei die Zahl der Kunden um rund die Hälfte eingebrochen. „Wie lange ich das überstehe, weiß ich nicht“, sagte Öztürk, der in Charlottenburg eine Tankstelle betreibt.

Wegen der Schieflage durch die Corona-Krise fordert der Tankstellen-Interessenverband auch die Hilfe von Mineralölunternehmen wie BP, Shell oder Total. „Wir fordern, dass die Gesellschaften den Pächter helfen“, sagte Herbert Rabl. Dies können etwa über Betriebskostenzuschüsse oder das Erlassen der Pacht geschehen. Darüber hinaus sollten die Konzerne Pächter für eine Zeit lang an den Einnahmen aus dem Spritverkauf beteiligten. Derzeit bekämen sie etwa einen Cent je verkauftem Liter Treibstoff. Der tiv will nun, dass dieser Betrag zeitweise auf zwei Cent je Liter Benzin oder Diesel erhöht wird.