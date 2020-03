Investitionsbank will kommende Woche 520 Mio. Euro auszahlen

Berlin. Die landeseigene Berliner Investitionsbank (IBB) wird trotz zahlreicher Probleme in der Online-Abwicklung der zahlreichen Anträge von Kleinstunternehmern und Selbstständigen in diesen Tagen gewaltige Geldsummen auszahlen. Sie bitte für die Schwierigkeiten um Nachsicht und um Verständnis, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Sonntag der „Berliner Morgenpost“. Aber die IBB sei eine kleine Förderbank, deren Systeme bisher überhaupt nicht auf einen solchen Ansturm eingerichtet waren. Die Mitarbeiter dort hätten Tag und Nacht programmiert, um die Technik zu stabilisieren.

Inzwischen bewältige das System der IBB 6000 Anträge in der Stunde, sagte Pop. Der Vorteil sei, dass ein online angenommener Antrag schnell zu einer Anweisung und Auszahlung des Geldes führe. Nach Einschätzung der IBB werde man bis Montag 60.000 Anträge abgewickelt haben. Daraus ergeben sich in der kommenden Woche Auszahlungen von 520 Millionen Euro. Im Durchschnitt gebe es für jeden 9000 Euro. 5000 davon kommen ohne weitere Bedingungen aus der Landeskasse. Der Rest ist vorgestrecktes Geld des Bundes, der für seine Zuschüsse etwas andere Kriterien anlegt als Berlin.

„Am Geld wird es nicht scheitern“

Auch wenn der Andrang die Erwartungen deutlich überschreite würden alle Antragsteller etwas bekommen, versicherte die Wirtschaftssenatorin. „Am Geld wird es nicht scheitern“, sagte Pop. Wenn das Geld des Senats ausgereicht sei, komme der Bund zum Zuge. Die Bundesregierung habe 50 Milliarden Euro für die Hilfe an Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige vorgesehen.

Selbst wenn das Geld nach dem üblichen Einwohner-Schlüssel verteilt würde, entfielen auf Berlin 2,5 Milliarden Euro. Zudem sei die Zielgruppe in Berlin aber deutlich stärker vertreten als in anderen Bundesländern. Man geht von bis zu 200.000 Selbstständigen in der Stadt aus. Auch deswegen ist der Run auf die Berliner Förderbank deutlich größer als die Nachfrage in anderen Bundesländern.

Inzwischen haben auch die Berliner Geschäftsbanken zugesagt, sich stärker bei der Bewältigung der Krise zu engagieren. Anfang der Woche will die Industrie- und Handelskammer die Banken einladen, um zu einer entsprechenden Verpflichtung zu kommen. Am Freitag hatte die Wirtschaftssenatorin die Banken scharf kritisiert. Sie würden sich in der Krise einen „schlanken Fuß“ machen.

