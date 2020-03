Neues Klarna-Büro in Berlin ist bereits zu klein

Berlin. Klarna-Chef Robert Bueninck ist offensichtlich kein Freund davon, etwas nur deshalb so zu tun, weil es schon immer so gewesen ist. Ganz gut zu erkennen ist das auch an dem Standort, den der schwedische Zahlungsdienstleister für sein neues Büro in Mitte auserkoren hat. Das Gebäude an der Chausseestraße war in den 1920er-Jahren das erste Parkhaus in der Stadt.

Einhundert Jahre später ist davon nichts mehr zu sehen – und Bueninck hat mit der Vergangenheit des Hauses sogar gebrochen. „Wir haben uns entschieden, Parkflächen für Autos zu entfernen, stattdessen haben wir im Keller nun 300 Fahrradstellplätze“, sagt der gebürtige Niederländer, der seit zwei Jahren für das Klarna-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich ist.

Einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich soll Klarna in den Umbau des Hauses investiert haben. Offiziell wollen die Schweden die Zahl nicht bestätigten. Sicher ist aber, dass der Fokus bei den Bauarbeiten nicht auf den Parkplätzen liegt. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen verkündet, in Berlin ein neues Büro aufbauen zu wollen.

Zunächst hieß es, an dem Standort sollen perspektivisch 500 Mitarbeiter tätig sein. Nun sollen sogar bald rund 640 Beschäftigte für Klarna in Berlin arbeiten und sich vor allem um die Frage kümmern sollen, wie Verbraucher künftig noch einfacher und schneller als bislang bezahlen können. „Wir wollen hier bestehende Prozesse hinterfragen und anders sein, als andere Anbieter“, sagt Bueninck.

Klarna arbeitet in Deutschland mit 190.000 Händlern zusammen

Angesichts der wachsenden Zahl von weltweiten Online-Bestellungen werden Zahlungsdienstleister wie Klarna immer wichtiger. Das 2005 in Schweden gegründete Unternehmen ermöglicht es Verbrauchern, Zahlungen zu begleichen oder auch später in Raten zu zahlen. Betreiber von Internet-Shops können die Klarna-Dienstleistungen integrieren. Die Schweden übernehmen dann für den Händler auch das Betrugs- und Ausfallrisiko.

In Deutschland, dem größten Markt für Klarna, arbeiten die Schweden zum Beispiel mit 190.000 Händlern wie H&M, Spotify, Media Markt, Expedia, Adidas oder der Deutschen Bahn zusammen. Als weitweit größter Anbieter in dem Segment wickelt Klarna täglich etwa eine Million Zahlungsdienstleistungen ab. Zu den Wettbewerbern der Schweden zählen unter anderem der Berliner Anbieter Ratepay und die frühere Ebay-Tochter Paypal, die in der deutschen Hauptstadt im vergangenen Jahr einen massiven Personalabbau verkündet hatte. Demnach sollen mehr als 300 der 355 Mitarbeiter an dem Standort Berlin ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein Teil davon könnte möglicherweise bei Klarna unterkommen.

Klarna rekrutiert derzeit etwa 20 neue Mitarbeiter pro Monat für den Standort Berlin

Etwa 350 von den 640 geplanten Stellen in Berlin seien laut Bueninck bereits besetzt. „Derzeit rekrutieren wir im Monat etwa 20 neue Mitarbeiter“, so der Klarna-Chef. Erste Etagen in den neuen Räumen an der Chausseestraße hat das Unternehmen bereits im Januar bezogen. Derzeit arbeitet ein Großteil der Belegschaft wegen des Coronavirus allerdings von zu Hause aus. Bueninck hofft, das neue Klarna-Büro im Sommer offiziell eröffnen zu können und hat darüber hinaus gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite weitere Räumlichkeiten angemietet. Dort sollen Arbeitsplätze für rund 140 der 640 geplanten Mitarbeiter entstehen.

Klarna selbst ist allerdings nicht neu in der deutschen Hauptstadt. 2017 hatte die Schweden den Berliner Konkurrenten Billpay übernommen, eine junge Firma, die ursprünglich aus der Start-up-Schmiede von Rocket Internet hervorgegangen war. Das größere Berliner Büro soll Klarna nun auch im Rennen um die klügsten Köpfe helfen.

Denn bislang fokussierte sich das Unternehmen vor allem darauf, neue Talente zu seinem Hauptsitz im schwedischen Stockholm zu lotsen. Dort aber ist die Konkurrenz groß: Auch Digitalunternehmen wie Spotify, Skype, Uber oder Google haben dort einen Sitz. Bueninck sagt, er habe darüber hinaus beobachtet, dass besonders internationale Fachkräfte sich eher für einen Umzug nach Berlin begeistern ließen als für die schwedische Hauptstadt.

Klarna will Startpunkt für das Einkaufen im Internet werden

„Berlin ist ein massiv wachsender Tech-Hub mit vielen Start-ups, einer lebendigen und kreativen Kultur-Szene und einem attraktiven Nachtleben“, schwärmt der Klarna-Manager. Die Bedeutung des neuen Büros in Deutschlands größter Stadt innerhalb von Klarna sei groß. „Es geht nicht nur darum, den deutschen Markt weiterzuentwickeln, sondern Lösungen für Klarna weltweit zu bauen“, sagt Bueninck. Klarna sei auf dem Weg von einem reinen Zahlungsdienstleister hin zu einem globalen Shopping-Ökosystem.

Das zeigt auch die App, die bereits vier Millionen Kunden über ihre Smartphones regelmäßig nutzen. Bueninck will das mobile Programm zu einem Ausgangspunkt für das Einkaufen im Internet machen. Nutzer sollen dort künftig unter anderem eine Art Wunschzettel anlegen können – und dann von Klarna auf die Seiten der jeweiligen Anbieter geleitet werden. Die neue Funktion solle noch in diesem Jahr starten, kündigt Bueninck an.

Teuerstes Fintech Europas

Bei Ideen, die noch darüber hinaus gehen könnten, hofft der Klara-Chef durchaus auch auf Input der Berliner Start-up-Szene und den in der Stadt ansässigen Hochschulen. „Wir wünschen uns Kooperationen mit den lokalen Universitäten“, sagt Bueninck. Bislang allerdings ist in der Sache noch nichts spruchreif. Auf dem firmeneigenen Eventfläche in dem neuen Klarna-Gebäude wollen die Schweden zudem Veranstaltungen wie Hackathons oder andere Branchentreffen abhalten.

Klarna ist derzeit das am höchsten bewertete, nicht börsennotierte Fintech-Unternehmen in Europas. Erst im August 2019 erhielt das Start-up eine Finanzierungsrunde in Höhe von 460 Millionen US-Dollar und steigerte damit seine Bewertung auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Weltweit arbeiten derzeit etwa 2500 Mitarbeiter für Klarna, der Großteil davon in Stockholm.