Wer zahlt, wenn ich zu Hause bleibe?

Viele Beschäftigte können wegen des Coronavirus derzeit nicht ihren Job ausüben. Was betroffene Arbeitnehmer wissen müssen.

Berlin. Schulen und Kitas schließen, Fitnessstudios und Bars machen dicht – welche Rechte haben die Betroffenen? Unsere Redaktion beantwortet wichtige Fragen.





Wenn die Schule oder Kita schließt – kann ich dann zur Betreuung des Kindes auch zu Hause bleiben?

Eltern müssen zunächst alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Betreuung ihrer Kinder anderweitig sicherzustellen. Dies kann zum Beispiel durch die Betreuung des anderen Elternteils erfolgen. Wenn dies nicht möglich ist, appelliert das Bundesarbeitsministerium an alle Arbeitgeber, zusammen mit den betroffenen Mitarbeitern pragmatische Lösungen zu vereinbaren – etwa durch Heimarbeit, Überstundenabbau, Urlaub oder den Aufbau von Minusstunden, die zu einem späteren Zeitpunkt abgearbeitet werden können. Grundsätzlich kann ein Arbeitgeber die Betreuung daheim nicht verbieten.





Wer bezahlt mein Gehalt, wenn ich keine Betreuung finde?

Ist die Schule wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen, das Kind gesund, und es gibt keine andere Möglichkeit, das Kind unterzubringen, handelt es sich um eine unverschuldete persönliche Verhinderung. Denn Eltern müssen ihrer Sorgepflicht nachkommen. Wenn der Tarif- oder Arbeitsvertrag der Eltern es nicht ausschließt, muss der Arbeitgeber Lohn oder Gehalt für wenige Tage weiterzahlen. „Auf eine Entgeltzahlung von mehr als zwei bis drei Tagen sollten Eltern jedoch nicht hoffen“, sagt die Frankfurter Arbeitsrechtlerin Eva Wißler. Bleiben Schulen oder Kitas länger geschlossen, besteht allerdings aus rechtlicher Sicht kein Anspruch auf bezahlte Freistellung. Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen, haben somit auch keinen Gehaltsanspruch.

Was gilt, wenn mein Kind krank ist?

Dieser Fall ist im Sozialrecht geregelt. Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine begrenzte Freistellung zur Betreuung ihrer kranken Kinder. Bis zu zehn Tage pro Elternteil dürfen sie bezahlt für die Pflege fehlen. Alleinerziehenden stehen bis zu 20 Tage zu.





Darf ich mein Kind mit zur Arbeit nehmen?

Das Kind darf man nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Arbeitgebers mit zur Arbeit nehmen.

Habe ich einen Anspruch darauf, zu Hause zu arbeiten?

Einen Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland nicht. Arbeitnehmer können dies jedoch mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Insofern rät Expertin Wißler zum Gespräch mit dem Arbeitgeber: „Jetzt sind solidarische und konstruktive Vereinbarungen gefragt.“ Allein die Angst vor einer Ansteckung durch den Virus reicht nicht als Begründung aus, zu Hause zu arbeiten. Dies gehöre zum allgemeinen Lebensrisiko, erläutert der Deutsche Gewerkschaftsbund.



Wer zahlt, wenn ich an Covid-19 erkrankt oder in Quarantäne bin?

Bei einer Erkrankung besteht der übliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Für die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn der siebten Woche an wird sie in Höhe des Krankengeldes gewährt. Auch wenn Quarantäne angeordnet wird, erhält der Mitarbeiter weiterhin sein Gehalt.

Kann mich der Arbeitgeber zu Homeoffice zwingen?

Haben Arbeitgeber den begründeten Verdacht auf eine Erkrankung, dürfen sie Angestellte nach Hause schicken – zum Schutz der restlichen Belegschaft. Heimarbeit dürfen sie in diesem Fall nicht verlangen. Das Gehalt wird wie im echten Krankheitsfall weiterbezahlt. Eine Anordnung zur Heimarbeit ist nicht zulässig, wenn Homeoffice nicht ohnehin vereinbart worden ist.





Muss ich eine Infektion in meinem Umfeld dem Arbeitgeber mitteilen?

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber nicht informiert werden. Bei einer Seuche sieht es insofern anders aus, dass die Gesundheitsämter über Infektionen von den Ärzten informiert werden und dann möglicherweise eine Quarantäne verhängen, die sie beispielsweise auch auf den Betrieb ausdehnen können.

Was passiert, wenn das Unternehmen schließt oder geschlossen wird?

Wenn ein Betrieb schließt, um seine Arbeitnehmer zu schützen, trägt das Unternehmen das finanzielle Risiko. Die Arbeitnehmer erhalten weiter ihr Gehalt, sofern sie arbeitsfähig und arbeitsbereit sind. Wenn der Betrieb aufgrund einer Aufforderung der zuständigen Gesundheitsbehörden schließt, greifen die allgemeinen Entschädigungsregelungen nach § 56 des Infektionsschutzgesetz. Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet.

Was bekommen Selbstständige?

Selbstständige und Freiberufler bekommen nach dem Infektionsschutzgesetz einen Verdienstausfall ersetzt, wenn sie wegen der Viruserkrankung nicht mehr arbeiten können. Die Behörde geht dabei von dem Gewinn aus, der im Steuerbescheid für das vergangene Kalenderjahr festgestellt wurde, so das Bundesgesundheitsministerium.

