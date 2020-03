Berliner Jung-Banker planen Filiale der Zukunft

Berlin. Der Bankberater der Zukunft wird nicht mehr Anzug und Krawatte, sondern Polo-Shirt und Sneaker tragen. So jedenfalls empfängt der Jung-Banker Visar Ferizi seine Kunden in der Sparkassen-Filiale an der Boxhagener Straße in Friedrichshain. Ferizi (23) ist einer von zehn jungen Mitarbeitern der Bank, die sowohl die Filiale an sich als auch die Beratung neu gedacht haben. „Wir wollen unsere Kunden auf Augenhöhe beraten, ähnlich aussehen und die gleiche Sprache sprechen“, sagt Ferizi und lässt sich in einen Drehstuhl fallen.

Um weiter junge Menschen als Kunden gewinnen zu können, wird sich aber auch die Bank-Filiale an sich verändern müssen. Ferizi deutet gemeinsam mit seinen Kollegin Lisa Enderlein (24) und Argjent Bilali (24) auf einen Grundriss, den die Jung-Banker in den vergangenen Monaten erstellt haben. „Gerade junge Kunden hatten bei dem Betreten einer Filiale manchmal das Gefühl, sie gehen in ein Bürgeramt. Das angestaubte Image wollen wir aufbrechen“, erzählt Lisa Enderlein. Die Filiale in Friedrichshain ist der Pilot-Standort für die Pläne der Jung-Banker. Bereits in den nächsten Wochen soll der Umbau beginnen: Der alte Teppich kommt raus, neue Schränke, Tische und Stühle rein. Feste Computer-Arbeitsplätze werden abgebaut und durch Notebooks ersetzt.

Jung-Banker wollen Finanzthemen besser erklären

Auch künftig soll die Filiale ein Ort für Beratungsgespräche sein. Die jungen Sparkassen-Mitarbeiter sind aber auch der Meinung, dass sie ihr Geschäft künftig noch besser erklären müssen als bislang. In einem Bereich soll deswegen auch eine Art Tribüne aufgebaut werden. Hier sollen künftig Workshops stattfinden. „Wir haben festgestellt, dass vielen in unserem Alter das Wissen fehlt. Deswegen wollen wir Finanzthemen greifbar machen“, sagt Enderlein. Zuvor hatte das Team in einer Umfrage junge Berliner interviewt, was sie sich künftig von einer Bank wünschen.

Eine Erkenntnis der Befragung sei aber auch gewesen, dass sich nicht mehr alle jüngeren Menschen von der Beratung in der Filiale angesprochen fühlen. Die jungen Bankberater wollen deswegen stärker dort präsent sein, wo sich junge Menschen ohnehin aufhalten. Argjent Bilali nennt Cafés aber auch Hochschulen und Universitäten als Beispiele. Teil des Konzepts ist deshalb auch, dass während der Öffnungszeiten der Filiale nicht immer ein Berater vor Ort sein muss.

Geldautomaten sollen Bestandteil der umgebauten Filiale bleiben

Etwa 100.000 Euro lässt sich die Berliner Sparkasse das Projekt der Jung-Banker kosten. „Am Anfang war der Auftrag: Wie stellen sich junge Menschen eine gute Unterstützung und Beratung in Sachen Finanzen vor? Wir haben unter unseren frisch ausgelernten Bankkaufleuten einen Aufruf gestartet und absolute Narrenfreiheit, aber auch Unterstützung zugesagt“, sagt Alexander Fest, Privatkunden-Direktor bei der Sparkasse.

Das Geldhaus reagiert damit auf den Trend, dass immer mehr Menschen Bankgeschäfte im Internet erledigen und seltener als früher Filialen aufsuchen. Auch die Sparkasse musste deshalb in den vergangenen Jahren Standorte schließen. Die Zukunft des Bargelds stellen die jungen Sparkassen-Mitarbeiter aber nicht infrage. Die Geldautomaten sollen deshalb Bestandteil der Filiale bleiben. Einige Services allerdings wie Sparbucheintragungen sollen an dem umgebauten Standort nicht mehr angeboten werden.