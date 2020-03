Windkraft als Wirtschaftsfaktor

Berlin. Brandenburgs Windenergiebranche geht in diesem Jahr wieder von einem stärkeren Bau von Windkraftanlagen in der Fläche aus. Das sagte der Landesvorsitzende des Bundesverbands Windenergie Berlin/Brandenburg (BWE), Jan Hinrich Glahr, am Mittwoch in Berlin. „Ich gehe davon aus, dass sich der Ausbau normalisiert“, erklärte Glahr und verwies auf die Ausschreibungsergebnisse für den Windenergieausbau aus den zurückliegenden Jahren.

Demnach hatten im vergangenen Jahr 171 Anlagen mit einer Leistung von 473 Megawatt einen Zuschlag erhalten, im Jahr 2018 waren es 123 Anlagen mit 391 Megawatt. Er gehe davon aus, dass die genehmigten Anlagen zeitnah realisiert würden, so Glahr. Dann habe das Land Brandenburg gute Chancen, sein für 2030 angepeiltes Ausbauziel von 10.500 Megawatt Windenergieleistung zu erreichen.

Hinter Brandenburgs Windenergiebranche liegt allerdings ein dürftiges Jahr. 2019 wurden lediglich 59 neue Anlagen in Betrieb genommen. Das war im Vergleich zu früheren Jahren ein deutlicher Rückgang. 2017 etwa lag der Zubau noch bei 174 Anlagen. Das vergangene Jahr sei für die Branche bundesweit schwach gewesen, so Glahr. Als Grund nannte der Verband vor allem die seit Monaten andauernde Diskussion um die Abstandsregelungen zwischen Windenergieanlagen und Wohnhäusern. Das Bundesumweltministerium will, dass Windräder und Bebauung mindestens 1000 Meter voneinander entfernt sind. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rückte zuletzt aber von einer pauschalen 1000-Meter-Regel ab.

Steinbach will Bürger zu Stromerzeugern machen

Auch die neue Brandenburger Landesregierung hatte den 1000-Meter-Abstand zunächst in den Koalitionsvertrag des rot-schwarz-grünen Regierungsbündnisses geschrieben. Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprach sich am Mittwoch für eine bundesweit einheitliche Regelung aus. Eine pauschale Grenze allerdings lehnte er ab. Für den weiteren Ausbau der Windenergie sei es darüber hinaus entscheidend, die Bürger mitzunehmen, sagte Steinbach. Als Beispiel nannte er Bürgerwindparks. „Wenn es die Menschen selbst sind, die diese Anlagen betreiben, dann brauchen wir nicht mehr über Akzeptanz zu sprechen“, erklärte der Wirtschaftsminister.

Steinbach verwies zudem auf die außergewöhnliche Bedeutung, die erneuerbare Energien in Brandenburg hätten. Der Kohleausstieg sei nur machbar, weil das Land bereits seit Jahren die richtigen Entscheidungen mit Blick auf den Ausbau von Stromerzeugung aus Wind, Sonne oder Biomasse getroffen habe, so Steinbach. Brandenburgs Vorreiterrolle in dem Bereich habe sich auch positiv auf zurückliegende Erfolge bei der Ansiedlung von Unternehmen ausgewirkt, so der SPD-Politiker. „Industrieunternehmen, die nach Brandenburg kommen, fragen explizit die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien nach. Das war auch für die Ansiedlung von Tesla ganz entscheidend“, sagte Steinbach. Der US-amerikanische Autobauer will in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) vor den Toren Berlins ein Werk für E-Autos bauen. In der letzten Ausbaustufe sollen jährlich etwa eine halbe Million Fahrzeuge vom Band laufen.

Steinbach sieht allerdings beim Bund Handlungsbedarf, damit das Land sein Potenzial voll ausnutzen könne. „Um diesen Standortvorteil zu nutzen, brauchen wir dringend eine Lockerung des dichten Regulierungsgeflechts, das regionale Versorgungskonzepte mit erneuerbarem Strom massiv erschwert oder gar verhindert“, mahnte Steinbach. Als Beispiel nannte er das Chemieunternehmen BASF. Die Firma würde seinen Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) nur zu gerne mit Strom aus erneuerbaren Energien aus der Umgebung versorgen, werde dabei aber ausgebremst. Brandenburg werde deswegen bei der anstehenden Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) bei der Bundesregierung auf Änderungen drängen, kündigte der Minister an.

Laut Verband seien vor allem die hohen Abgaben und Umlagen auf mit erneuerbaren Energien erzeugtem Strom hinderlich. „Wir müssen das Abgaben- und Umlagesystem ändern, damit Strom aus erneuerbaren Energien auch an die Industrie geliefert werden kann“, forderte BWE-Landeschef Glahr.

Eine stärkere Rolle für die Versorgung der Industrie könnten auch Altanlagen spielen, die in nächster Zeit aus der EEG-Förderung herausfallen. Allein in Brandenburg seien davon in den nächsten fünf Jahren Windräder mit einer Leistung von 2385 Megawatt betroffen. Weil bei Weiterbetrieb der Anlagen der erzeugte Strom an der Börse gehandelt werden müsste, sei der Ertrag für die ursprünglichen Besitzer deutlich niedriger als mit der EEG-Förderung, sagte Glahr. Im Zweifel müssten die Anlagen dann zurückgebaut werden. Vielfach hätten sich aber auch andere Modelle etabliert. In der Firma Re-Wind arbeitet auch ein Unternehmen aus Berlin an dem Weiterbetrieb alter Anlagen: Re-Wind bündelt dafür Windparks und vermarktet den Strom an feste Abnehmer.