Coronavirus: Vergünstigte Darlehen für Hoteliers und Händler

Ein Transparent mit der Aufschrift ·Hosting the World. And you.· steht an der Messe Berlin. Die Internationale Tourismus Messe ITB wurde abgesagt, um Besucher zu schützen und eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Die Investitionsbank Berlin öffnet ihren Liquiditätsfonds. Die Messe rechnet wegen der ITB-Absage mit Verlusten in Millionenhöhe.

Berlin. Um von der Coronavirus-Krise betroffene Gastronomen, Händler und Hoteliers zu helfen, öffnet die Investitionsbank Berlin (IBB) ihren Liquiditätsfonds für Unternehmen aus dieser Branche. Das teilte die Wirtschaftsverwaltung am Montag nach einem Treffen mit Verbänden mit.

Demnach erhalten die Firmen von der landeseigenen Förderbank vergünstigte Darlehen. Beantragt werden können Hilfsgelder in Höhe von einer Million Euro, sofern es einen weiteren Geldgeber gibt. Dabei fallen bis zu zwei Jahre lang keine Tilgungszahlungen an.

„Wir sehen auch in Berlin, dass in einigen Branchen eine angespannte Situation vorherrscht. Wir nehmen die Unsicherheit der Unternehmen ernst. Wir haben uns vorbereitet und werden zügig Ad-hoc Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg bringen“, erklärte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Die IBB werde über die Homepage und über ihre Hotline zu den Unterstützungsmöglichkeiten informieren, so Pop.

ITB hätte rund 160.000 Besucher nach Berlin gebracht

Das Land reagierte damit auf einen Hilferuf des Deutschen Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) in Berlin, dessen Mitglieder vor allem wegen der Absage der Internationalen Tourismusbörse ITB Einnahmeausfälle in Millionenhöhe befürchteten. Ursprünglich sollte die Reisemesse in der vergangenen Woche auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Rund 160.000 Besucher wurden erwartet.

Der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus gehen die vom Senat in Aussicht gestellten Hilfen aus dem Liquiditätsfonds noch nicht weit genug. „Ich erwarte substanzielle finanzielle Unterstützung gerade für Unternehmen aus dem Einzelhandel, Hotels und Gaststätten“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Gräff.

Berlin als Land müsse handeln. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war in Fraktionskreisen sogar bereits über die Bereitstellung von Mitteln aus dem Haushalt für betroffene Unternehmen nachgedacht worden. Ein Beschluss dazu steht allerdings noch aus.

Messe rechnet mit Ergebnisverschlechterung im deutlichen zweistelligen Millionenbereich

Die Messe Berlin bekommt unterdessen bereits die Folgen der ITB-Absage zu spüren. Allein für die ITB-Gruppe der Messegesellschaft bedeute das Aus der Tourismusmesse eine Ergebnisverschlechterung im deutlichen zweistelligen Millionenbereich, teilte ein Sprecher der Messe am Montag der Berliner Morgenpost mit. Bereits von den Ausstellern gezahlte Gebühren will die Messe zurückerstatten. Darüber hinaus könnten auch noch weitere Schadenersatzforderung von ITB-Ausstellern auf die Messegesellschaft zukommen.

Nach Angaben des Branchenverbands Famab haben Absagen und Verschiebungen aufgrund des Coronavirus der Messebaubranche bislang einen Schaden von 890 Millionen Euro bereitet. Ausfälle für angeschlossene Dienstleister wie Cateringunternehmen, Eventagenturen, Technikdienstleister oder Möbellieferanten mit eingerechnet, belaufe sich der Schaden sogar auf rund 2,13 Milliarden Euro. Neben der ITB wurde zuletzt auch die Leipziger Buchmesse sowie die Internationale Handwerksmesse in München abgesagt.

Berlins DGB-Chef Christian Hoßbach sagte am Montag mit Blick auf die Corona-Epidemie, es sei wichtig, Beschäftigte zu unterstützen und mit Informationen zu versorgen sowie einen ruhigen Kopf zu bewahren. „Dass der Staat mit einem Investitionspaket reagiert und sich handlungsfähig zeigt, ist absolut richtig; gerade weil bei den Investitionen ohnehin Nachholbedarf besteht“, erklärte Hoßbach nach einem vom Bund beschlossenen Hilfspaket.