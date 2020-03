Coronavirus: Aldi-Kunden stehen Schlange für Desinfektionsmittel

Der Discounter Aldi verkauft in einer Sonderaktion Artikel zum Desinfizieren. Kunden nehmen dafür sogar Wartezeiten in Kauf.

Düsseldorf/Berlin. Die Ausbreitung des Coronavirus scheint viele Deutsche nach wie vor außergewöhnlich stark zu beunruhigen. In vielen Regionen Deutschlands waren in den vergangenen Wochen leergefegte Super- und Drogeriemarktregale zu sehen. Seife, Hygieneartikel, vor allem aber Desinfektionsmittel waren in vielen Läden Mangelware oder ausverkauft. Und nun standen Kunden am Montagmorgen sogar Schlange vor Aldi-Märkten, weil es Desinfektionsmittel im Angebot gibt.