Coronavirus: Bekomme ich bei Flugausfall mein Geld zurück?

Das Gesundheitsamt kann infizierte Menschen unter häusliche Quarantäne setzen. Betroffene sollten sich an bestimmte Regeln halten, um nicht weitere Menschen anzustecken.

Berlin. Easyjet, Ryanair, British Airways: Immer mehr Flüge innerhalb Deutschlands und Europas werden in Folge des Coronavirus gestrichen – vor allem von und nach Italien. Was viele Reisende nicht wissen: In solchen Fällen besteht grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung.