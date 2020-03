Coronavirus: Quarantäne, Krankheit, Lohnfortzahlung - Was Arbeitnehmer wissen müssen

Was Arbeitgeber zur Bekämpfung des Coronavirus tun können

Epidemie Coronavirus-Infektion: Volles Gehalt auch in der Quarantäne

Berlin. Das Coronavirus hat auch die Wirtschaft und Unternehmen in Deutschland erfasst. Große Messen wie die Tourismusmesse ITB in Berlin oder die Internationale Handwerksmesse in München werden abgesagt, Bilanzpressekonferenzen ins Internet verlagert und Betriebe lassen ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Die Unsicherheit unter den Beschäftigten wächst. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.