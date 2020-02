Arbeitslosenzahl in Berlin sinkt stärker als üblich

Der milde Winter hilft den Berlinern, einen Arbeitsplatz zu finden. Im Februar waren 156.590 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, knapp 3300 weniger als im Januar, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank auf 8 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte. Der Rückgang sei stärker als sonst zu dieser Jahreszeit üblich, hieß es.

„Der milde Winter trägt dazu bei, dass in witterungsabhängigen Branchen früher begonnen wird“, erklärte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. „Die Beschäftigung wächst stabil.“ Ein großes Plus an Jobs verzeichneten in den letzten Monaten die Bereiche Information und Kommunikation, Erziehung und Unterricht, die Gesundheitswirtschaft sowie Dienstleistungsbereiche, so Becking weiter.

In Zahlen zeigt sich nachlassende Wirtschaftsdynamik

Dennoch zeigt sich in den Zahlen auch die nachlassende Wirtschaftsdynamik. Denn nach jahrelangen Rückgängen lag die Arbeitslosenquote etwas höher als ein Jahr zuvor, als sie 7,9 Prozent betrug. Verglichen mit Januar ist im Februar die sogenannte Unterbeschäftigung leicht gestiegen. Diese Zahl erfasst neben den Arbeitslosen auch Erwerbslose, die in Weiterqualifizierungen stecken oder kurzfristig arbeitsunfähig sind.

Davon waren in Berlin 224.530 Menschen betroffen, 297 mehr als im Januar und rund 3800 mehr als vor einem Jahr. Generell bleibe die Nachfrage nach Arbeitskräften in Berlin hoch, wenn auch mit einer leicht abflachenden Tendenz, so Becking. Er rechne damit, dass das am 1. März in Kraft tretendende Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach einer Anlaufphase auch Berlin und Brandenburg einen Zuzug von Fachkräften aus Staaten außerhalb der EU bringen wird.

Als „erfreulich“ bezeichnete Becking die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. Die Zahl der Menschen, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, sei innerhalb eines Jahres in Berlin um mehr als 1.800 gesunken, in Brandenburg um 4.200. „Hier ist die Integration in den Arbeitsmarkt umso aufwändiger, je länger bereits die Arbeitslosigkeit dauert“, betonte Becking.

UVB: Risiken für Beschäftigte durch das Coronavirus

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen in Berlin sei zwar erfreulich, insbesondere in der Industrie bleibt die Situation angesichts von Konjunkturkrise und Strukturwandel aber schwierig, betonten die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Das zeige auch die steigende Zahl der Kurzarbeiter. Vor allem die Coronavirus-Ausbreitung könne sich zudem zu einem echten Risiko für die Weltwirtschaft entwickeln, sagte UVB-Chef Christian Amsinck. Viele Lieferketten seien betroffen. Die Krankheit bremse aber auch die Aktivitäten in Branchen, die nicht direkt mit dem Handel zu tun haben. „Gefragt sind jetzt Umsicht sowie ein entschlossenes und wirksames Krisenmanagement“, sagte Amsinck. Damit sich die Auswirkungen der Epidemie „möglichst in Grenzen halten“.