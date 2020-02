Zalando setzt auf Luxusmode und Secondhand

Berlin. Der Modehändler Zalando will stärker in den Markt für teure Mode einsteigen – gleichzeitig aber auch auf gebrauchte Kleidung setzen. Das Sortiment an Premium- und Luxusmode soll bis 2023 verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. „Die Premium-Kategorie ist in den letzten Monaten am schnellsten gewachsen und wir sehen großes Potenzial, darauf aufzubauen“, erklärte der Zalando-Co-Vorsitzende David Schneider. Dabei nimmt Zalando vor allem jüngere Kunden ins Visier. Insbesondere diese Zielgruppe kombiniere gerne hochwertige Modemarken mit Sport- und Designerstücken, so Schneider.

Zalando plant neues Logistikzentrum in Spanien

Daneben will das Unternehmen das Geschäft mit Secondhand-Mode ausbauen. Ab Herbst 2020 sollen Kunden Secondhand-Produkte auf der Zalando-Plattform kaufen und eigene Modeartikel an Zalando verkaufen können. Mit der neuen Kategorie werde Zalando seine Kundenbeziehungen weiter vertiefen, da sie Kunden noch mehr Anknüpfungspunkte biete, betonte das Unternehmen laut einer Mitteilung. Gleichzeitig unterstütze der Zweitmarkt Zalandos Vision, eine nachhaltige Modeplattform zu werden.

Neben neuen Angeboten will der Modehändler sein Logistiknetz ausbauen und ein neues Verteilerzentrum in Spanien eröffnen. Rund 330 Millionen Euro will Zalando in seine Geschäfte investieren. Mit dem neuen Standort legt Zalando nach eigenen Angaben auch die Basis für weiteres Kundenwachstum in der Region.

Zalando steigerte Umsatz um gut 20 Prozent

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Zalando seinen Umsatz um gut 20 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gesteigert. Das Bruttowarenvolumen, das Gesamtausgaben von Kunden sowohl für Waren von Zalando als auch für solche aus dem Partnerprogramm umfasst, stieg um knapp 24 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Dabei baute Zalando sein Partnerprogramm aus, es trug 15 Prozent zum Bruttowarenvolumen bei. 2018 waren es noch zehn Prozent.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit gut 99 Millionen Euro fast doppelt soviel wie im Vorjahr. Zalando verzeichnete dabei vor allem im Schlussquartal eine positive Entwicklung. „Hinter uns liegt ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben in jedem Quartal starke Ergebnisse erreicht. Zusätzlich zu den starken Zahlen haben wir wesentliche Fortschritte bei unseren strategischen Zielen gemacht“, sagte David Schröder, Finanzvorstand des Internethändlers.

Zalando rechnet mit weiteren Umsatzwachstum

Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzwachstum. Nicht enthalten in der Prognose sind aber mögliche negative Effekte durch das Coronavirus. Anders als geplant präsentierte der Modeversender die Ergebnisse des zurückliegenden Jahres nicht vor Ort in Berlin, sondern per Telefonkonferenz – als vorbeugende Maßnahme in Zeiten des Coronavirus. Zalando betonte, sich aber gut vorbereitet zu haben.

Der Großteil der Produkte für das Frühjahr- und Sommergeschäft sei bereits in den Lagern vorhanden. Möglicherweise könnten sich durch die Infektionskrankheit auch Vorteile für Online-Händler wie Zalando ergeben. Eine erhöhte Ansteckungsgefahr könnte dazu führen, dass Verbraucher den Einkaufsbummel in der Stadt lieber vermeiden und stattdessen verstärkt im Internet shoppen.

Zalando beschäftigt europaweit etwa 15.000 Menschen

Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist seitdem stark gewachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen europaweit etwa 15.000 Menschen, davon rund 6000 in Berlin. Erst im vergangenen Jahr hatte Zalando seinen neuen Hauptsitz unweit der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain bezogen. Darüber hinaus darf ein Großteil der Mitarbeiter in diesem Jahr unter dem Dach der Konzernmutter Zalando SE in diesem Jahr erstmals einen Betriebsrat nach europäischem Recht wählen. Bereits Ende des vergangenen Jahres waren die Vorbereitungen dafür angestoßen worden.

Die Gewerkschaft Verdi, hatte in der Ankündigung, einen Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz zu wählen, auch ein Zeichen für das Entwachsen Zalandos aus der Start-up-Phase gesehen. „Damit wird jetzt die gesetzliche Normalität in der betrieblichen Mitbestimmung umgesetzt“, erklärte die Berliner Verdi-Fachbereichsleiterin Handel Erika Ritter.