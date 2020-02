Investoren setzen verstärkt auf Büroimmobilien

Berlin. Der am Sonntag in Kraft getretene Mietendeckel hat sich bereits im vergangenen Jahr auf die Kauflaune potenzieller Investoren ausgewirkt. Während institutionelle Anleger um Wohnimmobilien in der Hauptstadt deshalb zunehmend einen Bogen machten, investieren sie um so stärker in Büroimmobilien. Denn für die gibt es, zumindest bislang, noch keinen Mietendeckel.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte am Montag vorgelegt hat, ist die Anzahl der Immobilien-Kauffälle in der Hauptstadt 2019 insgesamt um minus drei Prozent auf 26.523 leicht gesunken. Dabei wurden deutlich weniger Mietwohnhäuser verkauft (-15 Prozent auf 476) als noch im Vorjahr 2018. Auch der Verkauf von Wohn- und Geschäftshäusern verringerte sich um 13 Prozent auf 887 Gebäude.

Bis zu 9000 Euro je m2 für Gewerbebauland

„Die Investoren weichen von Wohngebäuden auf Büros aus“, sagte der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Reiner Rössler. Die Nachfrage nach Büroflächen, aber auch die Diskussionen zu den Rahmenbedingungen für den Mietwohnungsbau in Berlin hätten erhebliche Auswirkungen auf das Wertniveau für Gewerbegrundstücke insbesondere innerhalb des S-Bahnrings.

Infolge gestiegener Nachfrage verzeichnen auch gewerblich nutzbare Grundstücke außerhalb des S-Bahnrings deutliche Preissteigerungen. Dieser Entwicklung folgend, habe der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte für Gewerbe noch einmal um rund 35 Prozent, in innerstädtischen Lagen zum Teil auch erheblich darüber angehoben. „Die Spitzenwerte für gewerbliche Nutzungen liegen bei rund 9000 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche im Bereich Gleisdreieck und rund 8000 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche am Moritzplatz“, heißt es im Report. Dies entspreche einer Wertigkeit in Höhe von rund 3000 bis 3200 Euro je Quadratmeter Geschossfläche.

Der Geldumsatz bei den Immobilienverkäufen in Berlin hat nach Angaben des Gutachterausschusses mit 21,5 Milliarden Euro und einem Zuwachs von 13 Prozent einen neuen Höchststand erreicht. Dies sei im Wesentlichen auf ein überdeutliches Plus in Höhe von 75 Prozent bei den Büro- und Geschäftshäusern zurückzuführen. Besonders der Verkauf hochpreisiger Neubauten im Innenstadtbereich habe für diese Rekordwerte gesorgt.

2019 war ein Jahr der Superlative für den Berliner Gewerbeimmobilienmarkt

Die Ergebnisse des Gutachterausschusses decken sich im Wesentlichen mit den Erkenntnissen, die das Immobilienberatungsunternehmen Colliers am Montag in seinem Berlin Bericht veröffentlicht hat. „Wir blicken zurück auf ein Jahr der Superlative für den Berliner Gewerbeimmobilienmarkt“, sagte Kemal Zeyveli, Berliner Niederlassungsleiter von Colliers International Deutschland. Die Messung zum Jahresende habe 12,2 Milliarden Euro Transaktionsvolumen ergeben – nach sieben Milliarden im Jahr 2018, ein Plus von rund 78 Prozent. „Dieses enorme Wachstum ist hauptsächlich auf Büroimmobilien zurückzuführen“, so Zeyveli weiter. 80 Prozent des Transaktionsvolumen seien auf diese Anlageklasse zurückzuführen.

Für den Experten ist das nicht überraschend: Auch der Berliner Bürovermietungsmarkt habe sich Ende 2019 im Ausnahmezustand befunden. „Hier wurden 1,03 Millionen Quadratmeter neue Büroflächen vermietet, ein Ergebnis, das es bisher noch nie gab“, so der Niederlassungsleiter. Zu dem Rekord-Ergebnis hätten auch einige Top-Deals beigetragen: Darunter der Verkauf des ehemaligen Kudamm-Karrees, das aktuell komplett umgebaut wird und nunmehr unter dem Namen „Fürst“ firmiert (850 Millionen Euro). Auf Platz zwei der Top-Delas folgt das Büro-Hochhaus-Projekt an der Warschauer Brücke Edge East Side Berlin (625 Millionen Euro), sowie das ebenfalls in der Friedrichshainer Mediaspree gelegene Bürohochhaus-Projekt „Stream“ (500 Millionen Euro).

Büromieten erreichen 40 Euro je Quadratmeter

Anders als für Wohnimmobilien bremst auch kein Mietendeckel die Preisentwicklung bei den Büromieten. Binnen Jahresfrist habe die Durchschnittsmiete um mehr als 20 Prozent zugelegt, heißt es im Colliers-Marktbericht. Aktuell werden im Durchschnitt 26,30 Euro je Quadratmeter verlangt. Die Spitzenmiete legte um knapp 14 Prozent zu und liegt nunmehr bei 39,90 Euro je Quadratmeter (siehe Grafik). Für das Jahr 2020 rechnet Colliers mit einem weiteren Mietenanstieg. „Wir rechnen in der Spitze mit bis zu 43,90 Euro und im Durchschnitt mit bis zu 28,90 Euro“, sagt Immobilien-Fachmann Zeyveli.

Sollte der Berliner Senat auch den Anstieg der Gewerbemieten begrenzen wollen – einen entsprechenden Antrag hatte die rot-rot-grüne Landesregierung im August vergangenen Jahres eingebracht – rechnet Kemal Zeyveli mit erheblichen negativen Folgen. „Wenn jetzt auch noch ein Gewerbemietendeckel kommt, wird nicht mehr in den Bau von Bürogebäuden investiert“, warnte Zeyveli. Bei einer Leerstandsquote innerhalb des S-Bahnringes von 0,5 und außerhalb von 1,2 Prozent wäre das fatal.