Berliner Software steigert Ticket-Verkäufe von Museen

Berlin. Der Berliner Christoph Kruse war vor einigen Jahren mit dem Rucksack in Südamerika unterwegs. Mehrere Monate reist er alleine durch verschiedene Länder. Immer wieder bucht er während dieser Zeit Bustouren wie Stadtrundfahrten oder auch Tagesausflüge. Als er eines Tages in Rio de Janeiro den vorab gebuchten Bus betreten will, wird ihm der Einstieg allerdings verweigert. Der Busfahrer kann seinen Namen auf einer Liste nicht finden.

„Das Buchungserlebnis war schlecht“, sagt Kruse heute. Damals, erinnert er sich, habe er zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie möglicherweise das Buchen von Touren und Erlebnissen digitalisiert werden könnte. Wenig später, zurück in Berlin, gründet Kruse gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Lukas Hempel Bookingkit. Seit Ende 2014 sind die Gründer mit ihrem Angebot auf dem Markt. „Ich betrachte uns als Betriebssystem“, sagt Christoph Kruse.

Bookingkit bietet Softwarelösungen an

Bookingkit bietet seinen Kunden eine Softwarelösung an. Mithilfe des Programms können zum Beispiel Museen oder auch Tourenanbieter eigene Angebote organisieren und Buchungen im Internet abwickeln. Viele Kunden hätten zuvor lediglich Zettel, Stift und Excel für die Verwaltung ihrer Buchungen genutzt, erzählt Kruse. Mithilfe des Berliner Start-ups würde es dem Anbieter nicht nur gelingen, eigene Ticket-Verkäufe zu steigern, sondern auch die Auslastung zu erhöhen.

Einer der Kunden ist das Dalí-Museum am Leipziger Platz in Mitte, das nach eigenen Angaben jährlich von rund 150.000 Menschen besucht wird. Direktor Carsten Kollmeier hatte die Galerie 2009 eröffnet. Damals war es demnach das erste rein privatwirtschaftlich operierende Kunstmuseum in Deutschland. Auch, um sich im Wettbewerb mit den staatlichen Ausstellungen behaupten zu können, muss Kollmeier auf Innovationen setzen.

Ticketverkäufe über die eigene Internetseite dank Bookingkit gestiegen

Seitdem das Dalí-Museum mit Bookingkit zusammenarbeitet, sind die Ticket-Verkäufe über die eigene Internetseite um 30 Prozent gestiegen. Mittlerweile gehen etwa 15 Prozent der insgesamt verkauften Eintrittskarten über den virtuellen Ladentisch. Das heißt: Auch weiterhin wird der Großteil der Tickets offline verkauft. „Der Online-Kauf von Eintrittskarten für Aktivitäten ist noch kein gelerntes Vorgehen“, sagt Kollmeier mit Blick auf seine Besucher. Kollmeier würde das gerne ändern. Ein Ziel sei, perspektivisch mehr als ein Drittel des Kontingents online zu verkaufen.

Das Dalí-Museum hat Vorteile durch den gestiegenen Online-Verkauf über die eigene Website. „Wir lernen unsere Kunden besser kennen“, sagt Kollmeier. Anders als bei bisherigen Verkäufen etwa über die Dienstleister wie Eventim oder Reservix habe die Abbrecherquote während des Bestellvorgangs mit Bookingkit deutlich abgenommen, so Kollmeier. Darüber hinaus gebe es nun die Möglichkeit, Kunden nach dem Ausstellungsbesuch erneut anzuschreiben und so weitere Angebote zu machen. Und: Mit Bookingkit sei es seinem Museum nun möglich, die Führungen durch die rund 450 Exponate besser an dem Bedarf auszurichten. „Wir bieten jetzt während der Ferienzeiten mehr Touren auf Englisch an“, erzählt Kollmeier.

Buchung von Attraktionen im Internet steht noch am Anfang

Weltweit steckt der Online-Markt für Erlebnis noch in den Kinderschuhen. Etwa 34 Milliarden Euro geben allein europaweit Verbraucher jedes Jahr für Museumsbesuche oder auch Stadtrundfahrten, Freizeitparks und Koch-Events aus. Häufig allerdings kaufen Besucher Tickets noch vor Ort am Urlaubsort. Nur ein geringer Teil der Eintrittskarten wird im Internet verkauft. Im Vergleich zu anderen touristischen Angeboten, etwa dem Buchen von Flügen oder Mietwagen, ist dieses Segment bislang kaum digitalisiert.

Nicht nur das Berliner Unternehmen Bookingkit hat das erkannt. Im weltweiten Markt für den Online-Verkauft von Erlebnissen mischt unter anderem Google, Booking.com, Airbnb und auch das Berliner Start-up Getyourguide mit, das erst im vergangenen Jahr fast 500 Millionen Dollar von Investoren einsammelte, um sein Geschäft weiter ausbauen zu können.

Bookingkit hatte im vergangenen Jahr Ticketumsätze in Höhe von 100 Millionen Euro

Bookingkit sorgt auch dafür, dass Angebote wie der Besuch des Dalí-Museums am Potsdamer Platz überhaupt auf den Plattformen wie Getyourguide erscheinen und so ins Blickfeld möglicher Kunden geraten können. Mit seinem Angebot sorgte das Start-up im vergangenen Jahr für Ticketumsätze in Höhe von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro.

Europaweit hat das junge Berliner Unternehmen mit Sitz an der der Neuköllner Sonnenallee mittlerweile 6000 Kunden von seiner Dienstleistung überzeugt. Einen mittleren einstelligen Millionenumsatz spülte das zuletzt in die Kassen von Bookingkit. Profitabel ist das Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern allerdings noch nicht. Investoren glauben aber an das Konzept: 2018 erhielt die Firma zuletzt eine Millionenspritze. Damit will Bookingkit Kunden in weiteren Ländern erschließen und in die eigene Dienstleistung investieren.

Berliner Start-up Bookingkit will Verkauf von Tickets offline und online verzahnen

Kruse kündigt an, dass sich Bookingkit künftig stärker mit den Dingen verbinden wolle, die ohnehin in vielen Museen oder vor vielen Attraktionen bereits da seien. Als Beispiel nannte er Drehkreuze und Geräte, mit denen Eintrittskarten gescannt werden. Ein Grund: Wegen des derzeit noch starken Vor-Ort-Geschäfts geht ein Großteil des Umsatzes noch an dem jungen Unternehmen vorbei.

Bookingkit plane deshalb Partnerschaften auch mit Herstellern von Zugangskontrollen und Kassensystemen einzugehen und entsprechende Schnittstellen zwischen dem stationären und dem Verkauf im Internet zu schaffen, so Kruse. Mit dem neuen Angebot sollen dann auch Kunden wie das Dalí-Museum in Berlin entlastet werden.