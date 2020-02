Bayer gliedert Teil seiner Berliner Forschung an Nuvisan aus

Der Bayer-Konzern gliedert eine Forschungsabteilung in Berlin an den Pharma-Dienstleiter Nuvisan aus. 400 Arbeitsplätze sind davon betroffen.

Berlin. Der deutsche Pharma-Konzern Bayer gliedert einen Teil seiner Forschungseinheit in Berlin aus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, übernimmt der Dienstleister Nuvisan mit Hauptsitz in Neu-Ulm einen großen Teil der in der deutschen Hauptstadt ansässigen Forschung auf dem Gebiet kleinmolekularer Wirkstoffe. Rund 400 Arbeitsplätze sind nach Konzernangaben von der Übernahme betroffen. Über finanzielle Details wurde zunächst nichts bekannt.

„Mit Nuvisan haben wir einen exzellenten Partner gefunden, der in Berlin eine starke, alle Gewerke umfassende Forschungseinheit zusammen mit unseren engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufbauen wird“, sagte Jörg Möller, Mitglied des Executive Committee der Division Pharmaceuticals der Bayer AG und Leiter von Forschung und Entwicklung.

Teil der Umstrukturierungsmaßnahmen im Bayer-Konzern

Hintergrund für den Verkauf der Abteilung sind die bereits im November 2018 angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen im Gesamt-Konzern. Im Zuge dessen sollen bis zum Jahr 2021 weltweit rund 12.000 Stellen abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen schloss Bayer vorab aus. Der von der Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto geschwächte Konzern verspricht sich von den Maßnahmen vor allem Produktivitätssteigerungen und eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

In Berlin gelinge es Bayer durch den Verkauf der Forschungssparte an Nuvisan, die Flexibilität und Produktivität seiner Forschung und Entwicklung weiter zu erhöhen, hieß es. Übrige, bedeutende Forschungsaktivitäten und seinen Hauptsitz der Pharmasparte blieben weiter in Berlin. Die deutsche Hauptstadt sei demnach weiterhin einer der weltweit wichtigsten Forschungsstandorte. Insgesamt arbeiten für den Bayer-Konzern in Berlin fast 5000 Mitarbeiter.

Nuvisan übernimmt funktionsfähiges Team

Bei der von Nuvisan übernommenen Forschungseinheit handele es sich, so Bayer in einer Mitteilung, um ein voll funktionsfähiges Team, das auf die Erforschung kleinmolekularer Wirkstoffe spezialisiert ist. Bayer und Nuvisan wollen in den kommenden Jahren beim Aufbau des neuen Forschungszentrums eng zusammenarbeiten, kündigten die Unternehmen an.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte die neue Zusammenarbeit „gute Nachrichten für die Wissenschafts- und Forschungsmetropole Berlin“. „Ein neues Forschungszentrum mit 400 Arbeitsplätzen ist eine starke Unterstützung für die Gesundheitsstadt. Ich freue mich, dass sich die Nuvisan-Gruppe für den Standort Berlin entschieden hat und bin sicher, dass ihr auf dem Bayer Forschungs- und Entwicklungs-Campus eine optimale Fläche für ihre Aktivitäten vermittelt wurde“, sagte Müller der Berliner Morgenpost. An der neuen Kooperation von Nuvisan mit dem Bayer-Konzern zeige sich auch, dass strategische Partnerschaften zu gemeinsamen Erfolgen führen.

Wirtschaftssenatorin Pop sieht klares Bekenntnis von Bayer für Berlin

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht in der Entscheidung ein „klares Bekenntnis von Bayer zum Standort Berlin“. „Mit einem neuen Partner sollen die Arbeitsplätze erhalten bleiben und ein neuer Forschungsstandort aufgebaut werden. Es ist gut, dass der Bayer-Standort im Herzen Berlins nun fit für die Herausforderungen der Zukunft gemacht wird, das Land Berlin wird Bayer dabei unterstützen“, erklärte sie.

Lesen Sie auch: Bayer stärkt das Berliner Netzwerk