Rewe investiert 70 Millionen Euro in Oranienburg

Oranienburg. Rund 70 Millionen Euro investiert der Lebensmittelhändler Rewe in den Ausbau seines Logistiklagers in Oranienburg (Landkreis Oberhavel). Ein angrenzendes etwa 35.000 Quadratmeter großes Grundstück sei dafür erworben worden, teilte das Unternehmen am Freitag anlässlich des ersten Spatenstichs mit. Dadurch verdreifache sich unter anderem der Platz für Obst und Gemüse auf 9200 Quadratmeter. In etwa anderthalb Jahren solle der Umbau fertig sein, sagte Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Ost. Mehr als 500 Supermärkte werden täglich mit Lebensmitteln versorgt, darunter auch viele in Berlin.

Für die Hauptstadtregion sei die Logistikbranche mit ihren etwa 200.000 Beschäftigten eine Wachstumsbranche, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Kaum eine Branche habe sich in den vergangenen Jahren so stark entwickelt. Steinbach betonte, gerade Brandenburg habe sich aufgrund der guten Verkehrsverbindungen zu einem Top-Standort entwickelt und in der Spitzengruppe der deutschen Logistikstandorte gemeinsam mit Berlin fest etabliert. „Die Wachstumsmärkte Mittel- und Osteuropas sind von Brandenburg aus gut erreichbar. Das ist ein wichtiger Standortvorteil“, so Steinbach weiter. Zugleich sei die Logistik auch das Rückgrat für den Handel und die Industrie in der Hauptstadtregion.

Neue Anforderungen setzen Logistiker unter Druck

Aktuelle Trends im Handel, die Digitalisierung, die zunehmende Bedeutung des E-Commerce und immer individuellere Kundenanforderungen forderten die Handelslogistik kontinuierlich zu weitreichenden Veränderungen und Anpassungen ihrer Strukturen und Prozesse auf, erklärte der SPD-Politiker mit Blick auf die Rewe-Investition in Oranienburg. „Darüber hinaus tragen die Logistiker hohe Verantwortung für den Umweltschutz, insbesondere bei der Wahl der Verkehrsträger“, sagte Steinbach. Der Standort Oranienburg stehe beispielhaft für eine gute Anbindung und die intelligente Nutzung von Transportsystemen.

Rewe nannte der Minister einen der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Die Erweiterung des Logistiklagers sei ein klares Bekenntnis zum Standort. „Ich bin überzeugt, dass Rewe die Weichen richtig gestellt hat, um seine Erfolgsgeschichte in der Hauptstadtregion fortzuschreiben“, sagte Steinbach.

570 Mitarbeiter sind für Rewe in Oranienburg tätig

In etwa anderthalb Jahren solle der Umbau komplett fertig sein, kündigte Stefan Hörning an. Im ersten Bauabschnitt entstehen auf einer Freifläche zunächst rund 100 Stellflächen für Lkw und ein doppelstöckiges Parkhaus mit knapp 430 Stellplätzen für die Mitarbeiter, auch das Pförtnerhaus wird verlegt. Voraussichtlich Ende 2020 folgt dann der Abriss des alten Pförtnerhauses, dann startet der Neubau der Lagerhalle. Im letzten Bauabschnitt montieren Fachfirmen unter anderem die Fördertechnik und es beginnt der große Umzug: Das Sortiment Obst und Gemüse zieht in den neuen Anbau mit mehreren Temperaturzonen, ebenso Frischfleisch.

Die Kapazitäten im bestehenden Rewe-Logistikzentrum seien laut Rewe schon länger ausgelastet. „Die Nachfrage der Kunden vor allem nach frischen Lebensmitteln ist in den letzten Jahren erfreulicherweise so stark gestiegen, dass wir dringend erweitern müssen“, erklärte Torsten Prag, Logistikleiter Rewe Ost. In Oranienburg ist der Lebensmitteleinzelhändler seit 2011 aktiv. Damals arbeiteten in den Bereichen Wareneingang und -ausgang, Fuhrpark, Kommissionierung und Verwaltung rund 350 Mitarbeiter. Mittlerweile sind am Standort rund 570 Beschäftigte für Rewe tätig.