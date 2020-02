Fruit Logistica: Obst und Gemüse – ganz nachhaltig

Berlin. Bei der Fruit Logistica geht es in diesem Jahr vor allem um das Thema Nachhaltigkeit. Das sagte die Messeleiterin Madlen Miserius am Dienstag bei der Präsentation der Leistungsschau der internationalen Frischfruchtbranche. Von diesem Mittwoch an und bis zum 7. Februar werden Aussteller aus dem Obst- und Gemüsegeschäft ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen vorstellen. Der Fokus liege vor allem auf nachhaltiger Produktion und Logistik sowie der Verpackung von Produkten, so Kaasten Reh, Projektdirektor der Fachzeitschrift Fruchthandel.

Von fairen Arbeitsbedingungen bis hin zum Marketing

„Es gibt noch viel Potential für mehr Nachhaltigkeit in den Produktionsländer“, sagt Nikolaus Widmann. Mit drei Geschäftspartnern hat er vor einem Jahr das Unternehmen „New Fruit Group“ gegründet. Mit ihrer ersten Marke Wunderfrucht setzten sie vor allem auf die nachhaltige Produktion und Vermarktung von exotischen Bio-Früchten, insbesondere Bananen, Ananas und Mangos. „Nachhaltigkeit muss in der gesamten Wertschöpfung im Fokus liegen“, so Widmann. Das beginne mit fairen Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern und ziehe sich durch Logistik, Vertrieb, Marketing und Qualitätsmanagement. Produkte würden dadurch allerdings teurer. Wichtig sei es deshalb, das Konsumverhalten der Verbraucher in den Blick zu nehmen. „Wir wollen bei den Konsumenten ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen.“ Darauf würden auch die Kampagnen des Unternehmens abzielen.

Auch der Fruit Logistica Trendreport widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit. Investitionen in nachhaltige Produktion seien aus wirtschaftlicher Sicht profitabel, sagt Cindy van Rijswick, Autorin des Reports. Außerdem wirft die Messe – wie auch in den vergangenen Jahren – einen Blick auf die technologischen Entwicklungen und Innovationen in der Branche. Dazu zählen Bereiche wie Verarbeitungs- oder Verpackungstechniken und Tracking-Systeme. Nachhaltigkeit ist auch wichtig bei der Datenaufbereitung von Produkten und Lieferketten. Diese müssten übersichtlicher und transparenter gestaltet werden, hieß es. Die Messe stelle daher Innovationen aus der digitalen Landwirtschaft vor.

78.000 Fachbesucher werden erwartet

Ein Beispiel sei das israelische Unternehmen FruitSpec, das Obstbauern dabei unterstütze, ihre Erträge mehr als sechs Monate im Voraus vorher zu sagen. Zehn der innovativsten Ideen aus der Branche konkurrieren auf der Messe um den Fruit Logistica Innovation Award. Die etwa 78.000 Fachbesucher können vor Ort über den Gewinner abstimmen. Darüber hinaus ehrt der „Flare Award“ erstmalig drei Gewinner unter den Messeausstellern in den Kategorien Merchandise, Tomaten und Beeren.

Insgesamt sind rund 3200 Aussteller aus etwa 90 Ländern unterm Funkturm vertreten. Ursprünglich waren auch rund 100 chinesische Unternehmen angemeldet. Doch wegen des neuartigen Coronavirus’ hätten 50 Prozent der Aussteller aus China abgesagt, so Messeleiterin Miserius. Die anderen 50 Prozent würden auf der Messe von europäischen Repräsentanten vertreten. „Wir wollen sicher stellen, dass es auf der Messe keine gesundheitlichen Risiken gibt“, sagte Miserius. Daher habe die Messe zusätzliche Maßnahmen getroffen.

Alle Aussteller müssten ein Formular ausfüllen, um zu versichern, dass sie keiner Risikogruppe eventuell Infizierter angehörten. Gäste aus der vom Coronavirus betroffenen Provinz Wuhan erwarte die Messe allerdings nicht. Trotzdem gebe es nicht nur auf den Toiletten, sondern zusätzlich an allen Eingängen Handdesinfektionsmittel. Außerdem sei die Anzahl des anwesenden medizinische Personals erhöht worden, so Miserius.

Brexit ist ein wichtiges Thema auf der Messe

Vertreten sein werden auch britische Aussteller – der Brexit sei ein bestimmendes Thema auf der Messe, hieß es in einer Mitteilung. Das Land sei für viele EU-Länder ein wichtiger Markt. Großbritannien importiert nach Angaben der Messe etwa 84 Prozent seines Obstes und etwa die Hälfte des Gemüses. Auf der Fruit Logistica wolle man Lösungen diskutieren, so Philippe Binard, ein Sprecher von Freshfel Europe, einer Non-Profit Organisation aus dem Frischwarensektor.