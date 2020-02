Ein „KaDeWe“ für Zürich

Berlin. Der österreichische Milliardär René Benko will nach einem Medienbericht sein Warenhaus-Imperium durch einen Zukauf in der Schweiz erweitern. Die zur Migros-Gruppe gehörende Warenhaustochter Globus solle je zur Hälfte an Benkos Signa-Gruppe und an die thailändische Central Group gehen, berichtet der „Tages-Anzeiger“. Ein Sprecher der Signa-Gruppe wollte dies am Montag nicht kommentieren. „Wie im Juni 2019 kommuniziert, suchen wir einen Käufer“, hieß es von Globus. Gerüchte würden weder bestätigt noch dementiert.

Die Globus-Gruppe hat laut „Tages-Anzeiger“ zuletzt tiefrote Zahlen geschrieben. Die Restrukturierung und der Umbau der insgesamt 48 Warenhäuser und -Filialen dürften weitere Beträge in dreistelliger Millionenhöhe verschlingen, so das Blatt. Dem Bericht zufolge bietet Benko über die KaDeWe-Gruppe, die zu 49,9 Prozent seiner Signa-Holding und zu 50,1 Prozent der thailändischen Central-Gruppe beziehungsweise deren italienischer Warenhauskette La Rinascente gehört, einen Kaufpreis von einer Milliarde Schweizer Franken. Die Summe spiegele, so heißt es, vor allem den Wert der Globus-Immobilien wieder. Dazu zählt unter anderem das Flaggschiff der Warenhauskette in der Zürcher Bahnhofstraße sowie sieben weitere Häuser in bester Lage in Schweizer Städten.

In Berlin investiert Signa rund 3,5 Milliarden Euro

Die Signa-Holding von Benko ist ein europäischer Immobilienriese mit Projekten in zahlreichen europäischen Hauptstädten. Allein in Berlin will die Gruppe in den kommenden Jahren rund 3,5 Milliarden Euro investieren. Mit dem Geld sollen unter anderem zwei neue Gebäude in Friedrichshain entstehen, in die nach Fertigstellung der Berliner Online-Versandhändler Zalando ziehen soll. Aufregung gab es zuletzt um die Pläne für das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz, das Signa nach historischem Vorbild aus den 1920er-Jahren neu errichten will. Auch die anderen Karstadt/Kaufhof-Standorte in Berlin sollen durch Investitionen in den nächsten Jahren abgesichert werden.

Das Kaufhaus-Geschäft ist neben den Immobilienprojekten Hauptbestandteil des Signa-Portfolios. Erst Mitte des vergangenen Jahres hatten die Österreicher die traditionsreichen Warenhausketten Karstadt und Kaufhof fusioniert. Jetzt will Benko die Häuser fit für die Zukunft machen, die stationären Standorte stärker mit digitalen Absatzkanälen im Internet verzahnen. Darüber hinaus hatte Signa im Dezember auch noch die Sportwarenhäuser von SportScheck übernommen.

Zu dem klassischen Kaufhaus-Geschäft würde die Globus-Gruppe allerdings wohl kaum passen. Signa plant offenbar, die Häuser des Schweizer Unternehmens im höherpreisigen Segment zu positionieren. Es sei zu erwarten, dass die Globus-Warenhäuser in Städten wie Zürich, Basel und St. Gallen in Luxusläden nach dem Vorbild der deutschen KaDeWe-Gruppe oder in eine Mischform umgewandelt würden, hieß es. Die kaufkräftige Schweizer Kundschaft aus Einheimischen und zahlungskräftigen Touristen biete dafür gute Voraussetzungen, hieß es.

In Berlin zeigt Signa gerade eindrucksvoll, wie es sich die Zukunft der Luxuskaufhäuser vorstellt. Insgesamt 300 Millionen Euro investiert die Gruppe allein in das KaDeWe am Tauentzien. Bereits Mitte Dezember wurden drei Restaurants eröffnet, in denen man bis Mitternacht speisen kann. Darüber hinaus sind bislang acht von 16 Abteilungen nach Plänen von Star-Architekt Rem Koolhaas bei laufendem Betrieb umgestaltet worden. Man liege im Budget- und im Zeitplan, sagte der Chef der KaDeWe-Group, André Maeder, zuletzt in einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Die neuen Restaurants seien ein zentraler Baustein des neuen Konzepts, so Maeder. Bislang habe man die Menschen um 20 Uhr bitten müssen, das Kaufhaus zu verlassen. „Jetzt haben sie die Chance, im KaDeWe noch zu essen und etwas zu trinken“, erklärte er.

In den nach dem Umbau wiedereröffneten Abteilungen sei die Geschäftsentwicklung positiv, so der Warenhäuser-Chef. „Der Umsatz in den umgebauten Abteilungen liegt zum Teil bei bis zu 30 bis 40 Prozent über dem Umsatz der alten Abteilungen“, sagte Maeder. Nach drei Jahren Umbau gehe der Plan also auf.

René Benko hofft mit seiner Signa-Group nun, dass das bei der Schweizer Globus-Gruppe in ähnlicher Weise gelingt.