Wegen hoher Mieten: Berlin baut eigene Gewerbehöfe

Die Stadt baut, ähnlich wie hier an der Saarbrücker Straße in Prenzlauer Berg, zwei neue Gewerbehöfe.

Berlin. Für Handwerksbetriebe wird es eng in Berlins Innenstadtbezirken. Viele können sich die inzwischen überall aufgerufenen Mieten nicht mehr leisten. Aber auch für andere Unternehmen oder junge Gründer sind Gewerbemieten von 30 Euro und mehr oft nur schwer zu stemmen.

Die Stadt solle gegensteuern, fordern die Präsidentinnen von Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammer, Beatrice Kramm und Carola Zarth. Das tut Berlin auch und bedient sich dabei wieder einmal seiner wirtschaftspolitischen Allzweckwaffe. Die Wista Management GmbH, bekannt als Betreibergesellschaft des erfolgreichen Technologieparks in Adlershof, wird zwei Gewerbehöfe in Lichtenberg und Spandau bauen, um dort für Handwerker und andere Unternehmen bezahlbare Räume zu schaffen.

„Unser Ziel ist es, Mieten zwischen zehn und 15 Euro pro Quadratmeter anzubieten“, sagte Wista-Chef Roland Sillmann der Berliner Morgenpost. Der Bau soll 2021 beginnen, zwei Jahre später sollen die ersten Firmen einziehen.

Jedes Projekt wird etwa 30 Millionen Euro kosten

Zweimal 30 Millionen Euro will die landeseigene Gesellschaft in die Gewerbehöfe investieren. Noch wird darüber nachgedacht, wie viele und welche Art Fördermittel den Bau subventionieren könnten. Man könne die Projekte auch selbst finanzieren, aber je mehr Geld zugeschossen wird, umso niedriger könnten die Preise für die Unternehmen ausfallen, sagte Sillmann. Dass Firmen in Berlin aber inzwischen überall mehr zahlen müssen als die drei bis sechs Euro, mit denen man lange auskam, sei klar, so der Manager.

Lesen Sie auch: Wirtschaftssenatorin Ramona Pop will auch Gewerbemieten regulieren

Die ins Auge gefassten landeseigenen Grundstücke liegen an der Herzbergstraße in Lichtenberg und am Juliusturm in Spandau. Hier sollen Komplexe mit bis zu vier Etagen und bis zu 20.000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen – mit Erdgeschossen, die Deckenhöhen von 4,50 oder auch sechs Metern bieten.

Die Wista hat sich dabei einen preisgünstigen Entwurf in modularer Bauart einfallen lassen, der auch an anderer Stelle wiederholbar wäre. Denn aus Sillmanns Sicht müssen die zwei Höfe nicht das Ende sein. Auch fünf bis sechs weitere solcher Zentren könne Berlin mit seinem angespannten Gewerbemietmarkt vor allem für Handwerker gut vertragen.

Landeseigene Gewerbesiedlungsgesellschaft wurde 2007 verkauft

In Berlin hatte über viele Jahrzehnte die landeseigene Gewerbesiedlungsgesellschaft (GSG) diese Aufgabe erfüllt. Der rot-rote Senat hat jedoch 2007 die GSG und damit auch die historischen Fabriketagen in Kreuzberg und anderswo an einen Luxemburger Immobilienkonzern verkauft. Heute gilt das gemeinhin als schwerer Fehler, der nun mühsam wieder behoben werden muss.

Hamburg und München sind ebenfalls vor einiger Zeit wieder in den Bau und Betrieb von günstigen Gewerbehöfen eingestiegen. Die Wista hat aber bei ihren Planungen aus deren Erfahrungen gelernt. Anstatt für viel Geld statisch so zu bauen, dass Handwerker schwere Lasten auch in obere Etagen transportieren können und dabei die Fahrstühle zur Hauptladezeit blockieren, soll das Handwerk in den Berliner Projekten nur die Erdgeschosse und die ersten Etagen beziehen. Oben drüber sollen normale Firmen oder Start-ups einziehen.

Mit einem solchen Kunstgriff vermeidet die Wista auch Probleme mit den Fördermitteln. Denn Anspruch auf eine Subvention aus dem gemeinsamen Topf von Bund und Land (GRW) hat nur, wer seine Waren und Dienstleistungen überregional vertreibt. Das ist bei den meisten Handwerkern nicht der Fall.

Berlins Handwerks-Präsidentin Zarth hatte jüngst im Morgenpost-Interview auf diese Problematik hingewiesen und Abhilfe gefordert. Die Wista will nun die Fördermittel nur für die oberen Etagen einsetzen, damit die Handwerker problemlos die unteren Stockwerke beziehen können. Das lasse sich sauber abrechnen, ist Sillmann überzeugt.

Gesellschaft baut auch das Gründerzentrum in Dahlem

Die Wista ist erfahren im Bau und Betrieb von Gewerbeimmobilien. In ihrem Kerngebiet Adlershof hat sie mehrere Laborgebäude und Gründungszentren errichtet. Auch der Umbau eines Bürohauses an der Charlottenburger Bismarckstraße zum Gründerzentrum geht auf das Konto der Adlershofer.

Derzeit verwandeln sie gerade das ehemalige amerikanische Militärhospital an der Dahlemer Fabeckstraße in das Fubic, einen Ort für Start-ups und Gewerbe. Auch hier werde es Räume geben, die nicht subventioniert werden, damit sich auch größere, nicht förderfähige Firmen ansiedeln können. Diese seien als Partner für Kleinunternehmer wichtig.

Die Adlershofer wollen stets mehr sein als nur ein bloßer Flächenvermieter. So machen sie sich auch Gedanken, wie das Handwerk der Zukunft aussehen kann. So geht man davon aus, dass nicht mehr jeder Tischlerbetrieb alle Maschinen selber anschaffen muss, sondern dass sich mehrere Unternehmen die teure Technik teilen können. Auch müssten sich viele Handwerker wohl von großen Lagerflächen trennen, weil sich so etwas in tendenziell teureren Räumen nicht mehr rechne.

Viele Baubetriebe seien eher an mehreren kleineren, über die Stadt verteilten Standorten interessiert als an einer großen Zentrale. Denn mit dem zunehmenden Verkehr wachsen auch die Fahrzeiten zu den Baustellen, die Fachkräfte sitzen im Auto anstatt zu bauen. Der Bedarf für öffentlich bereitgestellte Gewerbeflächen sei in Berlin sehr groß, ist Sillmann überzeugt. „Momentan kann jeder Immobilienbesitzer fast jeden Preis verlangen, weil es keine Alternative gibt.“