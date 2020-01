Dispokredit: Warum Kontoüberziehen unnötig teuer sein kann

Bei vielen Bankkunden weisen die Kontoauszüge ein Minus auf. Nicht in jedem Fall ist der Dispokredit jedoch die richtige Wahl, wenn man einen finanziellen Engpass überstehen muss.

Millionen Deutsche erwarten, dass sie in naher Zukunft in den Dispo rutschen. Viele von ihnen könnten eine günstigere Option wählen.

Berlin. Obwohl Banken und Sparkassen für Dispokredite vergleichsweise hohe Zinsen verlangen, nutzen aktuell rund 5,5 Millionen Deutsche ihren Spielraum zum Überziehen – und damit neun Prozent aller Erwachsenen. Weitere 13,4 Millionen Bürger erwarten, dass sie in den nächsten drei Monaten in den Dispokredit rutschen – und damit weitere 22 Prozent. Dies hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Kreditportals Smava ergeben, die unserer Redaktion vorliegt. Dabei fällt manchen offenbar die Rückzahlung gar nicht so leicht: 44 Prozent der Disponehmer gehen davon aus, dass sich die Rückzahlung verzögern könnte.